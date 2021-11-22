عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عالم أزهري يرد على القائلين بحرمانية تعدد الزوجات

الدكتور مختار مرزوق
الدكتور مختار مرزوق عميد أصول الدين السابق

أكد الدكتور مختار مرزوق العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، أن تعدد الزوجات من المسائل المحسوم بإباحتها شرعاً لما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة النساء:" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع"، وما ثبت بتعدد زوجات النبي وصحابته من بعده، مشيراً إلى أن النبي وإن كان في مسألة تعدده خصوصية لكن هناك جمع الصحابة قد ثبت أمر التعدد فيهم.

مسألة التعدد محسومة عقلاً ونقلاً

ولفت مرزوق في تصريح خاص لـ صدى البلد، إلى أن مسألة التعدد مقبولة ومحسومة عقلاً ونقلاً فقد ثبت عن النبي في مسألة تكاثر أعداد النساء وقلة أعداد الرجال:" إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ويفشو الزنا، ويشرب الخمر، ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد"، كذلك أن يكون الرجل في حاجة لزوجة ترعاه ويحتفظ بالأولى مع كبر سنها وغير ذلك من الأسباب التي شرع الله بها التعدد، مستطرداً لكن يقدم على هذا الزواج إذا ضمن من نفسه العدل لقوله تعالى:"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، وهو العدل في المأكل والمسكن والمبيت لا القلب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حين قال:" فلا تأخذني فيما تملك".

وبين أن القائلين بحرمة التعدد يجهلون أحكام النزول ويصدرون إلى الناس جهلهم، فمن يذهب إلى ذلك القول يتهم النبي وصحابته بالظلم لأن النبي وصحابته كان لهم أكثر من زوجة، ولم يطالبهم النبي بتطليق ما زاد عن واحدة، مؤكدا أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق لمجرد علمها بالزواج الثاني أو حتى تأكدها من تحققه حتى تتعرض لظلم بين، فإن لم تتعرض فليس هناك ضرر يستوجب الطلاق ولها أن تطلب الخلع، فالزواج المتعدد حق لمن وجد في نفسه الطاقة الجسدية والمالية وغيرها من الأمور التي تمكنه من الزواج.

وأرجع العميد السابق لأصول الدين رفض النبي لزواج الإمام علي بن أبي طالب من ابنة أبي جهل، بأن المسألة خصيصة لفاطمة بنت رسول الله دون غيرها من النساء ولا يستند لها في رفض أو تحريم المباح.

شروط تعدد الزوجات في الإسلام .. 7 ضوابط شرعية لمن يرغب في التعدد

أزهري يرد على فتوى مبروك عطية "الزوجة التي تطلب الطلاق بسبب التعدد تدخل جهنم"

تعدد الزوجات تعدد الزوجات في القرآن الكريم تعدد الزوجات للرجل طلاق الزوجة أحكام الزواج الحكمة من تعدد الزوجات للرجل

ترشيحاتنا

غدا..انطلاق مزاد الجمارك لبيع 32 سيارة بمطار القاهرة

الشوجة والبردة.. أزياء النساء في مصر.. لكل عمر ومنطقة شكل.. صور

إثيوبيا.. آبي أحمد ينضم للقتال في صفوف الجيش ويوجه رسالة للشعب

دار الإفتاء: الصلاة على النبي أثناء الطهي تزيد الطعام بركة وحلاوة

الفوز الأول في الدوري.. المصري يهزم الجونة 3 - 0

بالأسعار .. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في الإمارات |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث في قبر من مات بمرض السرطان؟ بشرى نبوية لا يعرفها الكثير

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

محافظ الإسكندرية: المدينة "غرقت" في 30 دقيقة.. و"الأرصاد" لم تتوقع كمية الأمطار

بعد عودته اليوم .. انتهاء مدة مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور غدا

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بعد 10 أيام

رسميا .. عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك اعتبار من اليوم

وقف صرف الوجبات المدرسية مؤقتا.. محافظ أسيوط يطمئن على التلاميذ المصابين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العدس أكلة فرعونية شتوية .. تمنح الدفء والطاقة وطرق متعددة لإعدادها |نوستالجيا

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

1214 يوم بعيدا عن الملاعب لم تحرم رونالدو البرازيلي من لقب الظاهرة

الكشف عن مجسم كأس العرب.. من الذهب الخالص

فيديو

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

وجهت رسالة لزوجها ووالدتها.. الكلمات الأخيرة للإعلامية أسماء مصطفى

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ