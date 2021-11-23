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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موقف صارم من أشرف زكي ضد المطربين

الدكتور أشرف زكي
الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن أي شخص يريد التمثيل وينتمي للمهن الموسيقية لابد من تصريح.


وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، مساء اليوم الإثنين، أنه أي حد له علاقة بـ المهن الموسيقي يتقدم للحصول على تصريح لا نوافق عليه إلا من خلال تصري عليه امضاء هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية".


وتابع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه أقترح إذاعة أغاني زمن الفن الجميل في محطات المترو وفي المدارس في الفسحة.


من جانبه رد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قائلا :"أتفق مع كلامك والعكس صحيح، ولابد من موافقة النقيب الأصلي أيضا".
 

اشرف زكي المهن التمثيلية نقيب المهن الفن الجميل محطات المترو

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