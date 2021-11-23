موقف صارم من أشرف زكي ضد المطربين

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن أي شخص يريد التمثيل وينتمي للمهن الموسيقية لابد من تصريح.



وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، مساء اليوم الإثنين، أنه أي حد له علاقة بـ المهن الموسيقي يتقدم للحصول على تصريح لا نوافق عليه إلا من خلال تصري عليه امضاء هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية".



وتابع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه أقترح إذاعة أغاني زمن الفن الجميل في محطات المترو وفي المدارس في الفسحة.



من جانبه رد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قائلا :"أتفق مع كلامك والعكس صحيح، ولابد من موافقة النقيب الأصلي أيضا".

