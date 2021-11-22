ليه راجع.. أميمة طالب تتجاوز المليون مشاهدة في شهر

حققت الفنانة أميمة طالب ، مليون و150 ألف مشاهدة بأحدث أغانيها التي تحمل اسم ليه راجع، بعد أن تم طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم 21 أكتوبر الماضي.

أغنية ليه راجع

جدير بالذكر أن أغنية ليه راجع لـ أميمة طالب ، من كلمات: عَلم، ألحان: أحمد الخليدي، توزيع موسيقي: فواز الراشدي، إيقاع: تركي البيشي، مكس ماستر: جاسم محمد.

كلمات الأغنية

ليه راجع وانت ناوي روحتك

ليه تتركني اعيشك من جديد

ما انتهينا وانتهت كل خيبتك

ليش ترجع تنبش الجرح وتعيد

وكل جرحٍ انبرى في غيبتك

وابتدا ميلاد عمرٍ به سعيد

ليه راجع لي مبين طيبتك

وداخلك كلمه مخبيها اكيد

مايفيد القرب وانت بنيتك

شخص متردد وتعرفني عنيد

ابعد ابعد لا تأمل جيتك

انتهينا جد لو عشتك بعيد

أغنية المحبه من الله

تستعد المطربة التونسية أميمة طالب، نجمة برنامج ستار أكاديمى، لطرح أجدد أعمالها الغنائية وهي أغنية بعنوان«المحبه من الله » ، عبر قناة ديمه ميوزيك الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالتزامن مع طرحها عبر إحدى المنصات الموسيقية.

وأعربت أميمة طالب عن بالغ سعادتها بطرح الأغنية في هذا الموعد ، مضيفة أنها سعيدة بالغناء من كلمات الشاعر محمد القرني، الحان : بندر بن فهد، توزيع : عمرو عبد العزيز، وتريات : ثامر فيضي، جيتار : شريف سعيد، مكس و ماستر : مهندس جاسم محمد إيقاع : ياسر مال الله، تسجيل وتريات : استديو T music القاهرة، مهندس محمد جودة، منتج منفذ القاهرة :شادي فؤاد، تسجيل صوت : أستديو جده، تسجيل بندر بن فهد، إشراف عام على الإنتاج : أحمد قريبي.

وتقول كلمات الأغنية:

‏على الله .. على الله .. روح دور لغيري ..

‏على الله .. على الله .. ما تغير مصيري ..

‏إنت في الحب جاني ..

‏وحضي في الحب جاني ..

‏على الله .. على الله .. المحبة من الله ..

‏***

‏كم تعبت آترجى .. حبك اللي عصاني ..

‏انتظرته ولا جا .. لين خلص زماني ..

‏مابقى في فؤادي ..

‏شي يمنع عنادي ..

‏على الله .. على الله .. المحبه من الله ..

‏***

‏إنتهى وقت صدك .. وجاك وقت التحدي ..

‏حدك اليوم حدك .. لا تقرب لحدي ..

‏وش تبي اليوم مني ..

‏تكفى لا تمتحني ..

‏على الله .. على الله .. المحبه من الله ..

أغنية هلا تسبق هلا

تجاوزت الفنانة أميمة طالب، حاجز المليون مشاهدة، إذ حققت مليون و102 ألف مشاهدة في أسبوع واحد، بعد طرح أحدث أغانيها بعنوان "هلا تسبق هلا" عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 14 فبراير الجاري.

من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أعمال الفنانة أميمة طالب، الفنية وهي أغنية باللهجة الخليجية تحمل اسم «دنيتي انت» وذلك حصريا عبر تطبيق ديزر للموسيقى.

كما طرحت المطربة التونسية أميمة طالب نجمة برنامج "ستار أكاديمى"، أجدد أغانيها بعنوان "برافو" من كلمات وألحان توفيق المغربي"الجوكر "، توزيع ومكس و ماستر عصام الشرايطى، وذلك عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.