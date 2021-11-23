الرئيس السيسي بالكوميسا: مصر ستعمل مع الدول الأعضاء لتشجيع مشروعات الربط البرى بين القارة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بالنسبة للتكامل التجارى والإقليمي وإزالة العوائق الجمركية، فإن مصر تؤمن إيمانا راسخا بأهمية التكامل الإقليمي والقارى وتسعي دائما بتنمية التجارة البينية فى إطار هذا التكامل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بقمة الكوميسا: “ستعمل مصر بكل جهد مع الدول الأعضاء لتشجيع مشروعات الربط البرى بين دول القارة، ومن بينها مشروع القاهرة الذى يمر بأغلب دول القمة".

وتستضيف مصر، اليوم ، القمة الـ 21 لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي التي تعرف بالـ "كوميسا"، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع، خلال مؤتمر صحفي عقدته بحضور السكرتير العام لتجمع "الكوميسا" تشيليشي كابويبوي، للإعلان عن الترتيبات الخاصة بالقمة، إن القمة ستعقد تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع كوميسا وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتسلم خلال القمة رئاسة تجمع "كوميسا" من رئيس دولة مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية كوميسا متوسطة المدى 2021-2025، والتي سيطلقها الرئيس السيسي في ظل رئاسة للتجمع.