بالزي المغربي.. دنيا بطمة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورا جديدة في أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت دنيا بطمة بالزي المغربي بعباءة مطرزة أنيقة باللون البيج مطعمة بألوان مختلفة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت علي الماكياج الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة.



وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د.إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.



أحدث أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.