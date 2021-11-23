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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالزي المغربي.. دنيا بطمة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورا جديدة في أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتألقت دنيا بطمة بالزي المغربي بعباءة مطرزة أنيقة باللون البيج مطعمة بألوان مختلفة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت علي الماكياج الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة.

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بـ عباءة مغربية.. دنيا بطمة تخطف قلوب متابعيها بإطلالة أنيقة

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دنيا بطمة تتٱلق بـ عباءة زرقاء مطرزة على إنستجرام .. شاهد


وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د.إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.


أحدث أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.

جلسة تصوير دنيا بطمة احدث جلسة تصوير المغرب

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