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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

حلا شيحا ومعز مسعود أول الحضور في عزاء سهير البابلي

صدى البلد

حرصت الفنانة حلا شيحا وزوجها الداعية معز مسعود على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة سهير البابلي، وكانوا أول الحاضرين الي مسجد الشرطة بالسادس من اكتوبر.

وتتلقى أسرة الفنانة الراحلة سهير البابلي العزاء اليوم، من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صلاة المغرب.

وحرص عدد من الأهالي والأصدقاء علي تقديم واجب العزاء إلي أسرة الفنانة الراحلة سهير البابلي، الي جانب وجود عدد من الفنانين وكان منهم الفنان أشرف زكي والفنانة ريهام عبد الغفور، والإعلامي الكبير عمرو الليثي، ورئيس مجلس الشعب.

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بحضور الأهل ونجوم الفن.. عزاء الراحلة سهير البابلي من مسجد الشرطة بأكتوبرIفيديو

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أسرة سهير البابلى تتلقى العزاء اليوم بمسجد الشرطة

وتوفيت الفنانة الراحلة سهير البابلي مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز ٨٤ عاما، عقب تدهور حالتها الصحية وتعرضها لوعكة صحية إثر إصابتها بغيبوبة سكر.

وأقيمت صلاة الجنازة علي الفنانة الراحلة سهير البابلي، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من نجوم الوسط الفني علي الحضور داخل المسجد لتأدية صلاة الجنازة وكان منهم: الدكتور أشرف زكي، والفنان أحمد بدير، والفنانة جومانا مراد، والفنان أحمد سلامة، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنانة رجاء حسين.

جدير بالذكر أن سهير حلمي إبراهيم البابلي، ولدت في 14 فبراير 1937، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ونشأت في مدينة المنصورة، المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل. 

وبدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين. 

من أهم أعمالها المسرحية مسرحية ريا وسكينة مع شادية، ومدرسة المشاغبين. ومن أهم أعمالها السينمائية أفلام، جناب السفير، لحظة ضعف مع صلاح ذو الفقار، ليلة القبض على بكيزة وزغلول.

ومن أهم أعمالها التليفزيونية مسلسل الحقيقة ، ذلك المجهول مع صلاح ذو الفقار. اعتزلت عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب. في عام 2006م عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل قلب حبيبه.

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