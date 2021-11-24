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ديني

ما هو الذنب الذي لا يغفره الله عزوجل ؟ مبروك عطية يكشف عنه

الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية

كشف الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن الذنب الذي لا يغفره الله عزوجل، لعبد من عباده.

 

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وقال الدكتور مبروك عطية في فيديو له، إن الذنب الذي لا يغفره الله عزوجل لأحد من عباده، ورد في قوله تعالى في كتابه العزيز "إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ".

وسئل النبي الكريم يوما "أي الذنب أكبر يا رسول الله؟ فقال النبي: أن تشرك بالله وهو خلقك" منوها أن الله يغفر ما دون الشرك من الكبائر والصغائر، حتى الكفرة إذا تابوا ودخلوا الإسلام، فإن الإسلام يجب ما قبله.

واستشهد الدكتور مبروك عطية، على أن الكفرة يغفر لهم بعد دخول الإسلام بقوله تعالى "قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ".

الذنب الذي لا يغفره الله 

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك بالله، ولا يوجد ذنب لا يغفره الله غير هذا الذنب.

واستدل أمين الفتوى، بقوله تعالى "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا".

وقال، إنه لا يوجد إحباط للأعمال إلا بالذنوب التي تهدم حقيقة الإسلام كالشرك بالله فيدخل في دائرة إحباط الأعمال ويندرج تحت قوله تعالى "أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ".

واستطرد: أما استمرار المسلم على إسلامه مع وجود تقصيره في بعض الأوقات فالأجر عن أعماله سيظل محفوظا، منوها أن من أصول الديانة أن الحسنات يذهبن السيئات وليس العكس.

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