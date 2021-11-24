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محافظات

الفائزة بالمركز السابع جمهورية بالمشروع القومي للقراءة: تكريم محافظ بني سويف أهم تكريم|صور

صدى البلد

حظيت محافظة بني سويف بالحصول علي مركزين متقدمين في مسابقة المشروع القومي للقراءة  حيث حصل المحافظة علي على المركز السابع (معلم) والمركز الثانى (طالب) على مستوى الجمهورية . 
“صدي البلد”  ألتقي حنان محمد عصمت مديرة مدرسة الشهيد عصام الدين محمد سالم بمركز الفشن،  والتي حصلت علي المركز السابع على مستوى الجمهورية. 

 

وقالت:  كنا نستعد للمسابقة بكامل طاقاتنا ولكن لم نكن نتوقع حصولنا علي هذا المركز المتقدم علي مستوي الجمهورية والذي تمت التصفيات فيه بدار الأوبرا المصرية بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتورة نجلاء الشامسي رئيس مؤسسة البحث العلمي  بدولة الإمارات.

 
وأضافت  "عصمت" أن مديرية التربية والتعليم ببني سويف  شاركت في المشروع القومي للقراءة بعدد 20 طالباً وطالبة من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي، حيث تم إجراء التصفيات على 3 مراحل بداية من المدرسة مرواً بالإدارة حتى المديرية، بالإضافة إلى المشاركة بعدد 3 معلمين.

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وقالت فازت الطالبة  سلمى محمد عبد الصمد، الطالبة بمدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية(الصفا سابقا) بإدارة تعليم بني سويف بالمركز الثاني "فئة الطلاب"، فيما فزت أنا كمعلمة بإدارة تعليم الفشن بالمركز السابع على مستوى الجمهورية  فئة المعلمين وفوزي بلقب "المعلم المثقف". 
واختتمت حنان عصمت: يأتي تكريم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  لي علي رأس التكريمات وأهمها بالنسبة لي خاصة عندنا يأتي التكريم من الداخل فيكون له طعم مهما كانت التكريمات من الخارج  وفي كلتا الحالتين أود أن أشكر المسئولين عن التعليم في مصر وفي دولة الإمارات العربية الشقيقة . 
 

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بني سويف طارق شوقي المعلمين التربية والتعليم الامارات وزير التربية والتعليم دار الأوبرا

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