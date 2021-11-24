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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة مواطن تعدى عليه شقيقان بعد احتجازه داخل شقة بعين شمس

أرشيفية
أرشيفية

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط شقيقين لاتهامها باحتجاز مواطن بعين شمس لخلافات بينهم.

 

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بإحتجاز آخر داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم .

 

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهداف الشقة، أمكن ضبط شخصين "شقيقين" ، لهما معلومات جنائية وبصحبتهما المجنى عليه مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله لإحدى المستشفيات لإسعافه.

 

واعترفا بإرتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم، وأنهما قاما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإستوليا منه على حافظة نقوده و2 هاتف محمول ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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