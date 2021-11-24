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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف واقعة خطف تاجر بحدائق القبة ويضبط الجناة

أرشيفية
أرشيفية

نجح رجال أمن القاهرة ، فى ضبط تشكيل عصابى لقيامه بخطف تاجر  ومساومة أهليته لاعادته.

 

تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم قرر بتلقيه اتصالاً هاتفياً من رقم "محدد" أبلغه خلاله المتصل بقيامه بإحتجاز شقيقه تاجر، مقيم بذات العنوان ومساومته على سداد مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه تم اصطحاب المجنى عليه داخل سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم وقيام آخر بإستقلال سيارة المجنى عليه وإنصرفوا .

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وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة) وقيامهم بإحتجاز المجنى عليه بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار- الهاتف المحمول الخاص بالجهنى عليه- جهاز تابلت- سماعة- راوتر وبصحبتهم المجنى عليه.

 

واعترف أحدهم بحضور "أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة" إليه ومطالبته بإعادة جهاز التابلت المضبوط بحوزتهم والذى تمت سرقته منه نظير إعطائه مبلغ مالى، وأنه توصل لقيام المجنى عليه "المختطف" بشراء جهاز التابلت المستولى عليه.

 

فإستعان بباقى المتهمين وقاموا بإرتكاب الواقعة ، ولدى علمهم بطبيعة عمله إختمرت فى ذهنهم فكرة مساومة شقيقه "المُبلغ" .


وبمواجهة المتهمان الآخران أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول ، كما تم بإرشادهم ضبط سيارة المجنى عليه بمكان إخفائها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

خطف تاجر القاهرة مديرية امن القاهرة سيارة ميكروباص

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