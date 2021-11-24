أخبار السيارات..بورشه تضيف طرازا جديدا لأسطولها.. وفورد تطرح رينجر ديزل V6

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

تعيد تعريف نفسها.. بورشه تضيف طرازا جديدا مختلفا إلى أسطولها

تستعد شركة بورشه الإيطالية لإعادة تشكيل هويتها من جديد من خلال ضم طرازات جديدة لمحفظة تشكيلتها.

شاركت بورشه بقوة في معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات من خلال تقديم طرازين جديدين والنسخة الأحدث من تايكان الكهربائية.

أعلنت شركة جاكوار لاند روفر، أن نيك روجرز، رئيس قسم الهندسة سيغادر منصبه والشركة في نهاية العام.

تستعد شركة فورد موتورز لإضافة نسخة نسخة تربو ديزل سداسية الأسطوانات من شاحنة البيك أب فورد رينجر 2022 في محاولة لجذب المزيد من العملاء الأثرياء في أوروبا والأسواق العالمية الأخرى.

سحبت شركة هوندا اليابانية جميع سيارات هوندا سيفيك R موديل 2021 من الأسواق في المملكة المتحدة، استعدادًا لطرح الجيل الجديد خلال الأشهر القليلة القادمة.

تعود الآن شركة أبولو فيوتشر مره آخري و تعلن عن مشروع سيارتين جديدتين، بعد النجاح الكبير لسيارة أبولو EVO بروفيو الكهربائية الخارقة، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات معرض الصين الدولي للسيارات في شنجهاي الشهر الماضي، تحت عنوان Apollo Project Evo نجحت الشركة من خلاله في تقديم مفهوم جديد و مميز للاعتماد على الطاقة النظيفة لتقليل نسبة الانبعاثات الضارة.

شوقت تويوتا عملاءها لأحدث إصدار من تويوتا كورولا GR الهاتشباك من خلال طرح صورة جديدة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

بعد العديد من التسريبات و مقاطع الفيديو التشويقية أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة عن عودة سيارات الدفع الرباعي الشهيرة GMC Hummer EV، بعد أن تم فتح الحجز المسبق في وقت سابق بعد توقفها في عام 2010، و ستتوفر سيارة الدفع الرباعي المخصصة للطرق الوعرة و المهام الصعبة في شكل بيك أب و SUV و بقدرات كهربائية جديدة كلياً.

أعلنت شركة بولستار، الصينية السويدية المملوكة لشركة فولفو، أن مفهوم precept سيدخل الإنتاج الموسع ويطرح بالاسواق تزامنا مع طراز بولستار 5 في سنة 2024.

تجذب السيارات الكلاسيكية المعدلة من شركة شيفروليه فئة عريضة وكبيرة من محبي السيارات حول العالم، وتمثل عملية تحويل هذه السيارات تحدياً كبيراً بسبب ما تواجهه العملية من صعوبات إعادة الترميم و صعوبات استبدال المحرك الجديد بدلاً من القديم، بسبب العديد من العمليات الشاملة التي يتم إجرائها.

قال المدير التنفيذي لشركة دودج، التابعة لمجموعة ستيلانتس متعددة الجنسيات، أن العلامة التجارية ستوقف استخدام محرك hellcat بحلول 2023 وتستبدله تزامنا مع طرح سيارة عضلات كهربائية بالكامل جديدة.

استمراراً لنجاح سلسلة الإصدارات المحدودة و الخاصة التي تقوم فيراري بإنتاجها سنوياً احتفالاً بذكريات مجيدة في تاريخ الشركة العريقة، أو إعادة احياء لسيارات كلاسيكية أسطورية، و تسمى هذه الفئة Icona، و بعد النجاح الكبير لسيارتي مونزا SP1 و SP2 عام 2019 ها هي فيراري تكشف عن سيارة SP3 دايتونا الخارقة.

غيرت فولفو موتورز السويدية، تشكيلة منتجاتها في المملكة المتحدة، وأضافت طراز فولفو XC40 الكهربائي الجديد ذو الدفع الأمامي مع إيقاف العديد من الطرازات الأخرى.