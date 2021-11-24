أم تنجب أول طفلة لها بسن الـ 50

رزقت سيدة يتجاوز عمرها الـ50 عاما، بأول طفلة لها بحياتها هي وزجها الذي يبلغ من العمر61 عاماً .

وحاولت كل من سوزي وزوجها توني اللذان يعيشان بشمال ولاية كارولينا الأمريكية، لإنجاب اي اطفال منذ زواجهما منذ 13 عاما، ولكن لم يحالفهم الحظ طيلة تلك السنوات، ولكن بعد ان جربت سوزي التلقيح الصناعي انجبت طفلتها في 29 سبتمبر الماضي.

أم تنتجب بسن الـ50

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كانت سوزي في أواخر الثلاثينيات من عمرها وتوني في أواخر الأربعينيات من عمره عندما تزوجا ، وسرعان ما حاولا إنجاب طفل ، معتقدين أنه لن يكون هناك مشكلة.

أم تنتجب بسن الـ50

وكانت تعتقد سوزي أن حين تتزوج ستنجب بشكل سريع ولكن توقعاتها لم تكن في محلها حيث ظلت لسنوات تبحث عن طريقة للإنجاب.

أم تنتجب بسن الـ50

ولكن بعد 13 عاما من زوجها تمكنت من تحقيق حلمها في إنجاب طفلة تعوضها حنينها للأطفال، وذلك بعد أن نجحت عملية التلقيح الصناعي بعد ان اقترح أحد الأطباء هذا الأمر عليها.