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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. أكبر مهرجان لـ بورشه في الشرق الأوسط

المهرجان الاول لبورشه
المهرجان الاول لبورشه

أعلنت شركة بورشه العالمية ، عن اقامت فاعليات اكبر مهرجان للشركة فى الشرق الأوسط بمدينة دبى ، احتفاءً بسيارات بورشه الكلاسيكية والفن وثقافة السيارات في المنطقة بهدف زيادة التقارب بين أفراد المجتمع‏ ، تحت مسمى مهرجان رموز بورشه .

و تجمّع أكثر من ‎1,000 سيارة بورشه خلال نهاية الأسبوع ، و أقيم مهرجان بورشه يومي ‎19 و20 نوفمبر 2021 وشهد توافد الآلاف من عشاق ومالكي سيارات بورشه والعائلات ، والذى تضمن العديد من سيارات بورشه الكلاسيكية والنادرة كما أنه كان أكبر تجمع لسيارات متحف بورشه الرائدة خارج ألمانيا هذا العام.

 

وعرض المهرجان الأول لبورشه دراسات التصميم من سلسلة ‎Porsche Unseen‎  التي ظهرت لأول مرة على الإطلاق في فعالية عامة خارج ألمانيا ‏.

كما تم عرض العديد من الأعمال الفنية المعاصرة المحلية والدولية والتي تضمنت أعمال كريس لابروي والعروض الترفيهية الموسيقية المباشرة ومتاجر الأغذية والمشروبات مثل ‎DRVN Coffee‎‏.

 

و بعض العروض التقديمية بمهرجان رموز بورشه ، على خشبة المسرح والتي قدمها جرانت لارسون مدير المشاريع الخاصة في بورشه إيه جي وأخيم ستيشكال مدير متحف بورشه والعديد من هواة جمع السيارات المعروفين‏.

وقال الدكتور مانفرد بروينل الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا ، انه معجب باستجابة الجمهور وصرح "نعلم أن المنطقة تتضمن مجموعة متنوعة من سيارات بورشه الكلاسيكية النادرة والفريدة، وأردنا جمعها معاً في فعالية مناسبة للعائلات تركز على ثقافة السيارات كانت أحلامنا كبيرة وكذلك خططنا لكن النتيجة أذهلتنا جميعاً"‏.

 

أضاف بروينل:" شعرنا بشغف عشاق بورشه منذ بداية الإعلان عن المهرجان. وكان من الرائع أن نشهد تجمع أكثر من ‎7,000 من هواة جمع السيارات وعشاق علامتنا التجارية ونوادي السيارات المتحمسة ومالكي سيارات بورشه والعائلات والأصدقاء معاً في احتفال كبير بثقافة السيارات كما أننا نخطط لجعل هذا المهرجان حدثاً سنوياً"‏.

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