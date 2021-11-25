سوبر أيمن منصور الشهير .. محطات فى حياة الراحل جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق

تُوفى إلى رحمة الله تعالى المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق، بعد صراع مع المرض أودى بحياته لينتقل إلى رحاب ربه صباح اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021.

وتشيع صلاة الجنازة على الفقيد الغالي المستشار جلال إبراهيم عقب صلاة الظهر في الجامع الرئيسى داخل نادى الزمالك.

وفيما يلي يرصد صدى البلد فى هذا التقرير محطات فى حياة جلال ابراهيم مع نادي الزمالك :-

عمل جلال إبراهيم بسلك القضاء كمستشار وتولى منصب رئيس محكمة الجنايات، ثم تولى رئاسة الزمالك في الفترة من 1992 إلى 1996، وتولى رئاسة النادي للمرة الثانية عام 2010 حتى 2011، بعد الحكم ببطلان نتيجة الانتخابات التي أقيمت في مايو 2009 والتي فاز وقتها برئاسة النادي ممدوح عباس.

ويشغل أحمد نجل جلال إبراهيم حاليا منصب نائب رئيس نادي الزمالك، ليكمل مسيرة والده في قيادة القلعة البيضاء.

وفي 2 من أغسطس عام 2011، قرر جلال إبراهيم، تقديم استقالته من الزمالك ليكون آخر يوم له داخل القلعة البيضاء، بسبب الأزمات الكثيرة التي يمر بها النادي في الوقت الحالي.

وتعد أزمة تذاكر مباراة القمة التى لعبت يوم 30 ديسمبر 2010 ، شاهدة على موقف جلال ابراهيم رئيس الزمالك المؤقت تجاه ناديه حيث تقدم بشكوى لاتحاد الكرة آنذاك للحصول على حق جماهير الزمالك فى تذاكر المباراة والتى انتهت بالتعادل السلبي .

وحصل نادي الزمالك على العديد من البطولات خلال فترة تولي المستشار جلال إبراهيم فى الفترة من 1992 الى 1996 ،أهمها - بطولة الدوري سنة 1992 -1993 ولقب السوبر الافريقي الشهير عام 1994 ، كما حصل على لقب دوري أبطال افريقيا عام 1993.

السوبر الافريقي لأول مرة

وحصل الزمالك على لقب السوبر الأفريقي فى تاريخه لأول مرة فى عهد رئيس النادي المستشار جلال ابراهيم عام 1994 على حساب الاهلي فى المباراة الشهيرة التى لعبت بجنوب أفريقيا، وتحديداً فى جوهانسبرج، وسارت المباراة بتعادل سلبى حتى الدقيقة 86، عندما كانت كرة تباطأ فيها مدافعو الأهلى وتركوا أيمن منصور يتسلمها على حدود منطقة الجزاء..

ويذكر أن الزمالك جمع فى عهده بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا عام 1993 ، والذي لم يتكرر سوى مرتين فى تاريخ نادي الزمالك العريق وكانت المرة الثانية عام 1984.

فوز الزمالك على الأهلي بالدوري

وحقق الزمالك الفوز على الاهلي بالدوري فى عهد المستشار جلال ابراهيم خلال فترة توليه من عام 1992 إلى 1996 مرة وهى كالتالي :

الدوري الممتاز موسم 92-93 ، 5 فبراير 1993 فاز الزمالك بهدف نظيف سجله مصطفى نجم، وفى المباراة الثانية 15 يونيو 1993 فاز الزمالك أيضا بهدف نظيف سجله أيمن منصور .

17 أبريل 1994 فى موسم 93-94 فاز الزمالك بهدفين دون رد سجلهما إيمانويل أمونيكي – محمد صبري.