ميلاد جمهورية جديدة.. قصة بربادوس المستعمرة التي تحتفل بالاستقلال على المملكة البريطانية

ستتخلى المستعمرة البريطانية السابقة باربادوس الأسبوع المقبل عن تبعيتها الى الملكة إليزابيث كرئيسة للدولة، لتكسر آخر روابط إمبراطورية متبقية مع بريطانيا منذ ما يقرب من 400 عام منذ وصول أول سفينة إنجليزية إلى الجزيرة الكاريبية.

وبحسب تقرير صحيفة “رويترز” البريطانية، تعتبر بربادوس التخلص من التبعية الى إليزابيث الثانية ، ملكة باربادوس و 15 مملكة أخرى بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وجامايكا ، علامة على الثقة ووسيلة للانفصال أخيرًا عن تاريخها الاستعماري.



وقال البروفيسور السير هيلاري بيكلز ، مؤرخ بربادوسي: 'هذه نهاية قصة الاستغلال الاستعماري للعقل والجسد'. وقال إن هذه كانت لحظة تاريخية لبربادوس ومنطقة البحر الكاريبي وجميع مجتمعات ما بعد الاستعمار.

قال بيكلز ، نائب رئيس جامعة ويست إنديز: 'لقد ناضل سكان هذه الجزيرة ، ليس فقط من أجل الحرية والعدالة ، ولكن من أجل إخراج أنفسهم من طغيان السلطة الإمبريالية والاستعمارية'.

ولادة الجمهورية ، بعد 55 عامًا من إعلان بربادوس استقلالها ، أزيلت أخيرًا جميع الروابط الاستعمارية تقريبًا التي أبقت الجزيرة الصغيرة في جزر الأنتيل الصغرى مرتبطة بإنجلترا منذ أن طالبت بها سفينة إنجليزية للملك جيمس الأول في عام 1625.

قد يكون أيضًا نذيرًا لمحاولة أوسع من قبل المستعمرات السابقة الأخرى لقطع العلاقات مع النظام الملكي البريطاني حيث تستعد لنهاية عهد إليزابيث البالغ من العمر 70 عامًا والانضمام المستقبلي لتشارلز ، الذي سيحضر الاحتفالات الجمهورية في بريدجتاون.



وخطوة بربادوس هي المرة الأولى التي يزيل فيها عالم الملكة من رئاسة الدولة منذ ما يقرب من 30 عامًا: موريشيوس ، وهي جزيرة في المحيط الهندي ، أعلنت نفسها جمهورية لكنها بقيت في الكومنولث ، وهي رابطة من المستعمرات البريطانية السابقة في الغالب. إلى 2.5 مليار شخص.

ويقول قصر باكنغهام إن القضية تخص شعب بربادوس.

السكر والعبيد

أجبرت غارات الرقيق الإسبانية ، التي كانت تسكنها في الأصل موجات من مهاجري Saladoid-Barrancoid و Kalinago ، الهنود الأمريكيين على الفرار. كانت بربادوس غير مأهولة بالسكان عندما وصل الإنجليز لأول مرة.

استخدم الإنجليز في البداية الخدم البريطانيين البيض المتعاقد معهم للعمل في مزارع التبغ والقطن والسكر ، لكن بربادوس في غضون بضعة عقود فقط أصبحت أول مجتمع عبيد مربح في إنجلترا.

استقبلت بربادوس 600000 من الأفارقة المستعبدين بين عامي 1627 و 1833 ، تم تعيينهم للعمل في مزارع السكر ، وكسبوا ثروات للمالكين الإنجليز.

وقال ريتشارد درايتون ، أستاذ التاريخ الإمبراطوري والعالمي في كينجز كوليدج بلندن الذي عاش في باربادوس عندما كان طفلاً: 'أصبحت باربادوس بموجب القواعد الاستعمارية الإنجليزية مختبراً لمجتمعات المزارع في منطقة البحر الكاريبي'.

'يصبح المختبر لمجتمع الرقيق ، والذي يتم بعد ذلك تصديره إلى جامايكا وكارولينا وجورجيا بعد ذلك'.

تم جلب أكثر من 10 ملايين أفريقي في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي من قبل الدول الأوروبية بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر. أولئك الذين نجوا من الرحلة الوحشية في كثير من الأحيان ، انتهى بهم الأمر بالكاد في المزارع.

في حين تم منح الحرية الكاملة أخيرًا في عام 1838 ، حافظ أصحاب المزارع على قوة اقتصادية وسياسية كبيرة في القرن العشرين. وحصلت الجزيرة على استقلالها الكامل في عام 1966.

بذور الجمهورية

وسيسافر الأمير تشارلز ، وريث العرش البريطاني البالغ من العمر 73 عاما ، إلى باربادوس لحضور مراسم تنحي والدته البالغة 95 عاما من رئاسة الدولة.

وستبقى بربادوس جمهورية داخل الكومنولث ، وهي مجموعة تضم 54 دولة في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا والأمريكتين وأوروبا والمحيط الهادئ والتي كانت دائمًا أولوية لإليزابيث ، التي تترأسها.

على الرغم من أن اسمها سيظل ببساطة باربادوس ، إلا أن إزاحتها للملكة قد تزرع بذور الجمهورية في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي ، وفقًا لدرايتون.

وقال درايتون ، الذي أشار إلى الحديث عن جمهورية في كل من جامايكا وسانت فنسنت وجزر غرينادين ، 'سيكون لهذا عواقب خاصة في منطقة البحر الكاريبي الناطقة بالإنجليزية'.



'كانت للملكة علاقة شخصية هائلة بالعديد من هذه البلدان وأظهرت التزامها برؤية الكومنولث التي ورثتها من تلك اللحظة الإمبراطورية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي ، لذلك أعتقد أنه في أعقاب وفاة الملكة ستصبح بعض هذه الأسئلة أكثر إلحاحًا في أماكن مثل كندا وأستراليا '.

وقد قامت الملكة بزيارات عديدة إلى باربادوس ، ووفقًا لقصر باكنغهام ، فإن لها 'علاقة فريدة مع هذه الجزيرة الواقعة في أقصى شرق جزر الكاريبي'.

سيتم إعلان جمهورية بربادوس في حفل يبدأ في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين ، 29 نوفمبر في ميدان الأبطال الوطنيين في بريدجتاون.

قالت رئيسة الوزراء ميا موتلي في خطاب عام 2020 أُعد للحاكم العام ساندرا ماسون ، التي ستحل محل إليزابيث كرئيسة لبربادوس بعد انتخابها رئيسة: 'حان الوقت لترك ماضينا الاستعماري وراءنا بالكامل'.