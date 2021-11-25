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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة: 66 جراحة عيون و243 نظارة طبية لأهالى الحرجة ببنى سويف

مراكب النجاة
مراكب النجاة

تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرا مفصلا حول أول تطبيق عملى لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرا بين وزارة الهجرة ومؤسسة صناع الخير للتنمية، في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري والمساهمة في الجهود المبذولة من الدولة المصرية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ، وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.

وأكدت وزيرة الهجرة أنه فى إطار بروتوكول التعاون المشترك، تم إجراء 66 عملية جراحات عيون و243 نظارة طبية لأهالي قرية "الحرَجة" ببنى سويف ممن تم توقيع الكشف الطبى عليهم في القافلة الطبية التى تم تنفيذها بحضور الوزيرة ومحافظ بنى سويف أثناء زيارتهم للقرية مؤخرا.

 

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وتنوعت عمليات جراحات العيون ما بين إزالة ظفرة ومياه بيضاء ومياه زرقاء وغيرها من عمليات العيون، حيث تم إجراء العمليات وتسليم النظارات بالمجان للأهالي، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية في شأن الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، أوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن القافلة الطبية التي نفذتها مؤسسة صناع الخير  والبنك الأهلي المصري، الشريك الاستراتيجي بقرية الحرَجة مركز ناصر ببنى سويف، قدمت العديد من الخدمات لأهالي محافظة بني سويف، منها الكشف على أمراض العيون بأحدث الأجهزة الطبية ومن خلال فريق طبي عالي المستوى، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحات عيون تمهيدا لتسليم النظارات وإجراء العمليات.

وأشار زمزم إلى أن أعمال القافلة بما تضمنته من توقيع الكشف داخل القرية على الأهالى وإجراء العمليات وتسليم النظارات تم تنفيذها ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وتحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعي د.نيفين القباج ومتابعة محافظ بني سويف المستشار محمد هاني غنيم.

وضمن المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، زارت  السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المحافظة، يصاحبها المستشار محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، حيث أطلقوا مؤخرا القافلة الطبية بقرية الحرجة مستهدفة أهالي  القرية والقرى المجاورة المصدرة للهجرة غير الشرعية بمحافظة بني سويف، ضمن برنامج زيارتها للمحافظة في المحطة السادسة من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

ويهدف بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة صناع الخير للتنمية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبما تشمله من توفير رعاية صحية، وتقديم خدمات طبية، وعمليات جراحية، وفقاً للمتطلبات الخاصة بكل محافظة خاصة في القرى الأكثر فقراً ، والتعاون للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج في تدريب الكوادر الطبية بالإضافة لتنظيم شبكة قوافل طبية وعيادات متنقلة في إطار مبادرة "مراكب النجاة" لصالح أهالي القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.

يأتي ذلك ضمن خطة تنفيذية لتحقيق أهداف المبادرتين بما يتضمن توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة وتوفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة أعمال للشباب، خاصة في المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال العمل على تنمية المجتمع وتحسين مستوى معيشة الفرد بما يحقق تنمية مستدامة تساعد في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج وزارة الهجرة صناع الخير للتنمية

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