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أخبار البلد

الصحة: إغلاق 833 منشأة طبية خاصة بـ 23 محافظة خلال أسبوع

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 833 منشأة طبية خاصة مخالفة بـ 23 محافظة خلال  أسبوع، وذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، في إطار الحرص على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على  2749 منشأة طبية خاصة تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الشرقية، القليوبية، البحيرة، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، الفيوم، سوهاج، الأقصر، دمياط، الوادي الجديد، أسوان، بورسعيد، قنا، الغربية، الإسماعيلية، البحر الأحمر، جنوب سيناء، بني سويف، السويس، أسيوط)، وذلك للتأكد من استيفاء المنشآت الطبية للاشتراطات الصحية اللازمة.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، لافتاً إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

وأشار "زكي" إلى تحرير 72 محضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور والتي تنوعت بين (عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة)، فضلاً عن العثور على أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية ، تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.

وأوضح " زكي " أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة، من خلال سيارات إسعاف وفرق طبية مجهزة، مؤكداً على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كافة المنشآت الطبية، حرصاً على صحة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

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الصحة اسبوع الإدارة المركزية للعلاج الحر منشآت طبية القاهرة

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