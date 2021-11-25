الحاصلات الزراعية : ارتفاع أسعار البقوليات٣٠٪ تأثرًا بأزمة التضخم العالمي وأزمة الغذاء

أكد أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، أن مخزون السلع الاستراتيجية بالسوق المحلية وتحديداً الحاصلات الزراعية والبقوليات آمن ويكفي للاستهلاك المحلي.

وقال "إدريس"، إن بعض الحاصلات الزراعية والبقوليات شهدت ارتفاعات فى الأسعار ترواحت بين ٢٠ و٣٠٪ تأثرًا بأزمة التضخم العالمي وأزمة الغذاء ونقص الطاقة العالمية، موضحًا أن ارتفاع اسعار الحاصلات الزراعية في صالح الفلاح المصري، الذي ارتفعت عليه مستلزمات الانتاج مؤخرا خاصة سعر الأسمدة، لافتاً إلي ان الحاصلات الزراعية جزء منها مستورد، وجزء يتم زراعته محليا به وفرة في الإنتاج ويتم تصدير جزء منه فائض عن الاستهلاك المحلي مثل الفاصوليا والفول عريض الحبة.

وقال "رئيس الشعبة"، إن أسعار الشحن عالميًا شهدت ارتفاعات تخطت الـ400% خلال الفترة الماضية، وبالتالي انعكست علي السلع المستوردة في كل القطاعات ومنها الحاصلات الزراعية والبقوليات التي تستورد من الخارج، أما الجزء المنتج محليًا فيوجد وفرة واكتفاء ذاتي مثل سلعة الأرز وكذلك الفاصوليا البيضاء وبعض المحاصيل الأخرى مثل البطاطس والموالح والخضروات بها اكتفاء ذاتي ويتم تصدير كميات كبيرة منها للخارج.

وأشار إلى أن مصر تستورد نحو 85٪‏ من استهلاكنا من الفول "رفيع الحبة"، ونستورد نحو 95 إلى 98٪‏ من استهلاكنا من العدس ونستورد نحو 80٪‏ من اللوبيا، ونستورد 100٪‏ من الحمص، لافتًا أن أسعار الفول فى الأسواق سجلت للفول المستورد قيمة تتراوح من 9 الاف حتى 10 آلاف و400 جنيه للطن وفقا لجودة المنتج فى الجملة ويصل فى التجزئة ما ببن 14 الى 18 جنيها للكيلو مقارنة ب 12 و16 جنيها.

وارتفعت الصادرات الزراعية المصرية إلى 5 ملايين طن لأول مرة هذا العام، بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لوزارة الزراعة وأهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ضمت: الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، الرمان، البطاطا، الفاصوليا، البنجر، الجوافة، الفلفل، المانجو، الثوم، العنب والبطيخ.

