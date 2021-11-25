غربان المدينة لـ أدهم الشريف في ملتقى القاهرة السينمائي بدورته الثامنة

يشارك مشروع فيلم “غربان المدينة” للمخرج أدهم الشريف والمنتج السوداني محمد العمدة في الدورة الثامنة من ملتقى القاهرة السينمائي (2 وحتى 4 ديسمبر)، والتي تقام ضمن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويعتبر مشروع فيلم غربان المدينة هو أولى مشاريع شركة Cult التي أسسها أدهم الشريف ومحمد العمدة لخوض تجارب سينمائية في الصناعة المصرية، ويقول محمد العمدة عن مشروع الفيلم "الفيلم إنتاجيًا ليس معقد أو ذو ميزانية كبيرة بالعكس نحن ننوي أن نعمل بقدر الإمكان بطريقة إنتاجية ذكية ومستوى جودة عالي"، وعن قصة الفيلم أكد العمدة " نعم الفيلم مستوحى من مسرحية تاجر البندقية لويليام شكسبير، ولكن بالتأكيد أدهم أضاف الكثير إلى القصة أثناء كتابتها".

وعن المرحلة التي وصل إليها الفيلم حاليًا قبل المشاركة بملتقى القاهرة السينمائي، يقول أدهم " الفيلم الآن وصل إلى المسودة الثالثة من حيث السيناريو، وأيضا بدأت تصورات لمواقع التصوير والممثلين في التحقق شيئًا فشيئًا"، وعن الصورة الإنتاجية التي يسعى إليها أدهم يقول

"من خلال خبرتي في العشرة أعوام السابقة، لدي رؤية واضحة لتنفيذ الفيلم بصريًا، كما أرغب بشدة أن أنفذه بإنتاج ذكي ومستقل".

وتدور أحداث سيناريو الفيلم حول غريب وهو سائق محتال ومتهور مع اثنين من أصدقائه يضعون كل شيء على الحافة عندما يقترضون مبلغًا مالي من "إلياهو" وهو مرابٌ بلا رحمة، لخوض سباق سيارات شهير في إحدى شوارع منطقة الهرم، يوافق الياهو على إقراضه المال بدون فوائد، مقابل أن يقطع جزءًا من لسانه إذا تأخر عن سد الدين.

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وقد تأسست شركة الإنتاج CULT في مصر عام 2020، وتركز بشكل أساسي على مرحلة ما بعد الإنتاج كما تعمل أيضا على إنتاج الأفلام ودعم المواهب، التي تحمل منظورًا فريدًا ومميزًا، مع قابلية التسويق عالميًا. وتشدد CULT على اكتشاف وتطوير الأفكار الجديدة والمواهب، وبناء شبكة علاقات قوية مع العلامات التجارية، واستكشاف طرق تفكير جديدة في هذه الصناعة.

محمد العمدة هو مخرج ومنتج سوداني بخبرة تجاوزت الـ 10 سنوات، إسهاماته في الموجة الجديدة لصناعة السينما السودانية كمخرج ومنتج تضمنت العديد من الأفلام الوثائقية والقصيرة. تم تعيينه كرئيس للبرنامج السينمائي في سودان فلم فاكتوري ومهرجان السودان للسينما المستقلة، ولاحقًا شارك في تأسيس شركة Station Films، التي شاركت في إنتاج فيلم "ستموت في العشرين" الذي عُرض في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وحصد جائزة أسد المستقبل - Lion of The Future، واستمرت الشركة في إنتاج أفلامًا مستقلة في السودان وشرق أفريقيا والعالم العربي. ويعمل محمد العمدة حاليًا على مشروع فيلم "وداعًا جوليا" والذي حصل على 5 جوائز من بينها أفضل مشروع فيلم قيد التطوير بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، كما أسس مع أدهم الشريف شركة Cult في القاهرة لفتح أفق جديدة في صناعة السينما.

أدهم الشريف هو مخرج وكاتب مصري لأكثر من 12 سنة، تخرّج من المعهد العالي للسينما عام 2012، بعد كتابة وإخراج فيلمين قصيرين حاصلين على جوائز، وهما "أحد سكان المدينة"، و"ورا الباب"، ثم بدأ العمل كمخرج مساعد في بعض الأفلام الروائية الطويلة مع كبار المخرجين مثل مروان حامد وساندرا نشأت وهالة خليل وتامر عزت ومحمد صقر، وفي عام 2015، بدأ أدهم العمل في مجال الدعاية كمخرج إعلانات تليفزيوني، ليخرج أكثر من 100 إعلان، وصل بعضهم إلى القائمة القصيرة لمهرجان Cannes Lions، وحصلوا على العديد من الجوائز بمهرجانات أخرى.

وفي 2017، شارك كمحاضر في ورشة إخراج سينمائي مع المخرجة أيتن أمين، ومؤخرًا أسس شركة CULT للابتكار والإنتاج ومرحلة ما بعد الإنتاج، والتي تعمل على الجانبين التجارية والتجريبية، وقد أنتجت فيلمين قصيرين لمخرجين شباب

