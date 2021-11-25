إيناس عبدالدايم: المشروعات الإبداعية المستهدف إقامتها بالدقهلية تسهم في تحقيق العدالة الثقافية

التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بديوان عام محافظة الدقهلية، ضمن برنامج زيارتها لافتتاح بيت ثقافة تمي الأمديد بمركز تمي الأمديد بالمحافظة، حيث تضمن اللقاء استعراضا تنسيقيا لجهود التعاون بين الجانبين لتفعيل عدد كبير من مشروعات الإحلال والتطوير، للمنشآت الثقافية بالمحافظة وَذلك بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

قالت عبد الدايم إنه تمت مناقشة العديد من المشروعات الإبداعية المتنوعة المستهدف اقامتها في محافظة الدقهلية والتى تسهم في تحقيق العدالة الثقافية وتعمل على تنمية الوعى وبناء الانسان ، وتابعت ان وزارة الثقافة تواصل تفعيل خطط الإنشاء والتطوير للبنية الثقافية على مستوى الجمهورية مما ينعكس إيجابًا على إستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعى لكافة ربوع الوطن، وأضافت أن عمليات الإنشاء والتطوير للمنشأت الثقافية بمحافظة الدقهلية يمثل قيمة مضافة للبنية الثقافية التي تملكها الدولة باعتبارها أحد أدواتها التنويرية الهادفة لبناء مجتمع تقوم مفرداته على أسس فاعلة من الوعي والمعرفة، مؤكدة أهمية هذه المنشآت لإسهاماتها البارزة في نشر الفكر والفن والمعرفة الجادة والهادفة.

كما تفقدت وَزيرة الثقافة قاعة المؤتمرات الكبرى بالمحافظة، ومتحف اعلام ورموز الدقهلية الذي يجمع أسماء ومجالات أهم رموز المحافظة من المبدعين في كافة المجالات، كما أبدت أهمية وإمكانية تكريم هؤلاء الرموز خلال فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تم الاتفاق على إقامته احتفاء بالعيد القومي للمحافظة، واعربت عن سعادتها بهذه الزيارة التي لمست خلالها مدى التطويرات التي تشهدها المحافظة بكافة المجالات.



كما تضمن اللقاء الاتفاق علي إقامة اسبوع ثقافي احتفاء بالعيد القومي للمحافظة خلال شهر فبراير، وقد تم التنسيق المبدئي بين الجانبين لبحث إمكانية توفير مكان مفتوح يتم تجهيزه لإقامة عدد من المهرجانات الثقافية والفنية لمزيد من تنشيط الحركة الثقافية، كما تم الاتفاق على تكثيف أوجه التنسيق والتعاون.

وقال "مختار" إن الدولة المصرية تعيش حالة متميزة من الحراك الثقافي بكافة أرجائها في ظل الايمان بأهمية دور قوى مصر الناعمة في تشكيل الوعى، كما ثمن جهود وزارة الثقافة في إحداث نقلة نوعية في هذا المسار وفي قدرتها على تفعيل استراتيجية ثقافية تستهدف بناء الإنسان المصري القادر على مجابهة التحديات الراهنة، مضيفا أن محافظة الدقهلية مؤهلة من خلال ما تمتلكه من المنشآت الثقافية وما تمتلكه من رموز فنية وثقافية في كافة المجالات لأن تكون مركزا للإشعاع الثقافي المعبر عن الهوية المصرية وعظمتها.

واختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية للوزارة والمحافظة.