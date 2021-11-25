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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مريم عزت أبوعوف: فكرت في تقديم عمل وثائقي عن والدي

مريم أبو عوف
مريم أبو عوف

أكدت المخرجة مريم أبو عوف انها كانت تتمنى تقديم برنامج أو فيلم وثائقي عن حياة والدها الفنان الراحل عزت أو عوف ، أو فريقه الغنائي الـ 4m . 

وأضافت مريم أبو عوف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها فكرت في هذا الأمر فى حياة والدها ، إلا أن بعد رحيله أصبح من الصعب عليها تقديم هذا العمل . 

كشفت المخرجة مريم أبو عوف عن تفاصيل مسلسلها الجديد “ قانون العمل ” ، والذى تدور أحداث فى إطار 10 حلقات فقط . 

وأكدت مريم أبو عوف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها بدأت تصوير مسلسل قانون العمل  منذ يومين فقط ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قوانين العمل ، وهو من تأليف ورشة سرد لـ مريم ناعوم ومن بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور وثراء جبيل .

وكانت قد أكدت المخرجة مريم أبو عوف خلال حضورها مؤتمر دور الدراما في التوعية لذوى القدرات الخاصة أن دور الفنانة منة شلبي في مسلسل ليه لأ ٢ يعد من أصعب أدوارها وذلك بسبب وجود طفل  معها في المشاهد ، وهو سليم مصطفي .  

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مريم أبو عوف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مسلسلها الجديد "قانون العمل"

وتابعت مريم أبو عوف ، منة شلبي من الفنانات اللاتي يقدمن كل المشاهد بإحساس عال لذا فقد كان من الصعب أن أطلب منها أن تعيد مشهدا به مشاعر إنسانية تستدعي البكاء عدة مرات بسبب أن الأطفال عادة ما تخطئ وهذا أمر طبيعي.

وتابعت مريم أبو عوف ، منة شلبي في طريقها إلى نيويورك لحضور حفل جوائز الإيمز، وأتمني أن تعود لنا بجائزة عالمية.

مسلسل ليه لأ 2  شارك في بطولته بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من  فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

 

مريم أبو عوف قانون العمل ذوي القدرات الخاصة المنصات الالكترونية عزت ابو عوف ريهام عبد الغفور مراد مكرم اياد نصار

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