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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوروبا تعاني.. التشيك تعلن حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام تشيكية، اليوم الخميس، بأن التشكيك قررت إعلان حالة الطوارئ في البلاد اعتبارا من 26 نوفمبر على خلفية تدهور الأوضاع الوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، ذكر التلفزيون التشيكي أن "حالة الطوارئ التي سيفرضها مجلس وزراء التشيك اعتبارا من 26 نوفمبر ينص على إلغاء الفعاليات الثقافية الرياضية الجماعية بمشاركة أكثر من ألف شخص ووقف عمل المطاعم والبارات والنوادي بعد الساعة 22:00 في المرحلة الأولى".

وأضاف التلفزيون التشيكي أن دائرة الفعاليات الجماعية المسموح بإقامتها ستقتصر على بازارات ما قبل عيد الميلاد في الهواء الطلق، مبينا أن الإجراءات المخطط لها لا يمكن تنفيذها إلا في حال إعلان حالة الطوارئ، كما أشار إلى أنه من المتوقع إعلانها حاليا لمدة 30 يوما.

ومن المقرر، حسب تقارير إعلامية، أن يجري رئيس الوزراء، أندريه بابيتش، مؤتمرا صحفيا في الوقت القريب للإعلان عن الخطوات الجديدة.

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وتشهد التشيك ارتفاعا غير مسبوق للإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا، حيث سجلت البلاد يوم الثلاثاء الماضي حصيلة قياسية بلغت 25864 حالة.

وتواجه أوروبا بشكل عام زيادات ملموسة في مؤشرات فيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة الأمر الذي دفع حكومة دول المنطقة إلى تشديد القيود العامة للحد من انتشار الجائحة.

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