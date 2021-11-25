رئيس الحكومة التونسية من الجزائر: البلدان يعملان من أجل الانطلاق في استراتيجية متكاملة

من الجزائر..



أكدت رئيسة حكومة الجمهورية التونسية, نجلاء بودن, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن البلدين يعملان من أجل الانطلاق في “استراتيجية متكاملة” في العلاقات الثنائية بينهما.

وذكرت بودن, في تصريح صحفي عقب استقبالها من قبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون قائلة : ”نحن في بلدنا, وهذا اللقاء يندرج ضمن اللقاءات الدورية التي تجمعنا ببعضنا البعض من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية, لننتقل إلى الأهم من خلال الانطلاق في استراتيجية متكاملة بين الجزائر وتونس”.

وقالت أنه “كان لي الشرف العظيم بلقاء الرئيس, عبد المجيد تبون, وقد نقلت له تحيات رئيس الجمهورية التونسية, قيس سعيد”.

و قد جرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية بحضور الوزير الأول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, و وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, عبد العزيز خلف”.