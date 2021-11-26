عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

صدى البلد

شهدت منطقة السويقة ب ديرب نجم، حادثًا مأساوية حيث اقتحمت سيارة نقل ثقيل مخبز بالمنطقة أدى إلى مصرع شاب وإصابة سيدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وجار تقديم الرعاية الصحية للمصابة وتحرير محضر بالواقعة.

شهيد لقمة العيش.. قضى حياته وسط الدقيق ودهسته نقل داخل الفرن.. صور

سيارة نقل ثقيل تقتحم فرن عيش.. شاهد الصور الأولى لرفع حطام حادث الشرقية


الشاب الذي وافته المنية جراء حادث المخبز، يدعي كريم أشرف 19 سنة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بوقوع حادث مروري حيث اقتحمت سيارة نقل ثقيل مخبز بمنطقة السويقة في ديرب نجم.


وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين مصرع كريم أشرف 19 سنة وإصابة ريهام نبيل ربة منزل بكسر في ساقيها الاثنتين، وتم نقلها إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

 

وللمزيد حول حادث سير أودي بحياة شاب.. تابع الفيديو جراف التالي:

ديرب نجم السويقة كريم أشرف الأجهزة الأمنية بالشرقية حادث مروري

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. زواج الأقارب.. 3 ولادات نادرة.. شعر أبيض وبدون بطن

يقف وراء الجريمة.. إليك أضرار ومخاطر مخدر الشبو |فيديو جراف

ترشيحاتنا

التعليم: قبول الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الاعدادية مرتبط بدفع المصروفات

النشرة الدينية.. ماذا كان يفعل الرسول بعد صلاة الفجر؟ .. وحكم الإقامة في منزل الأبناء خلال فترة العدة

قائد الجبهة الشمالية الإسرائيلية يوجه رسالة تحذير شديدة لـ "حزب الله"

بعد المتحور الجديد.. قرار عاجل من الأردن بشأن القادمين من جنوب إفريقيا

حيلة خفية لجأ لها أحد المواطنين المخالفين لاشتراطات تراخيص البناء.. تفاصيل

أهرب قبل ما يشوفك.. زوج الشحرورة يصوب المسدس إلى صدرها وعبد الحليم يقفز من الشباك| نوستالجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

نسخة منه في متحف متروبوليتان.. فستان السيدة انتصار السيسي مستوحى من ملكة فرعونية.. صور

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

رسميا.. كاف يعلن عن موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

أول تعليق من الصحة على متحور كورونا الجنوب أفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوى فؤاد في حوار لـ صدى البلد: مشاركتي في تأسيس مهرجان القاهرة جاء بدافع وطني ولا أنتظر تكريمي عليه .. أقنعت زوجي الأسبق بدعم المهرجان

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

فيديو

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

جوزي بيحب يصورني في غرفة النوم.. شاهد كيف رد مبروك عطية على السائلة

فيديو جراف.. بسمة وهبة أزمات صحية عديدة على الهواء.. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ