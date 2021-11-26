فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

شهدت منطقة السويقة ب ديرب نجم، حادثًا مأساوية حيث اقتحمت سيارة نقل ثقيل مخبز بالمنطقة أدى إلى مصرع شاب وإصابة سيدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وجار تقديم الرعاية الصحية للمصابة وتحرير محضر بالواقعة.



الشاب الذي وافته المنية جراء حادث المخبز، يدعي كريم أشرف 19 سنة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بوقوع حادث مروري حيث اقتحمت سيارة نقل ثقيل مخبز بمنطقة السويقة في ديرب نجم.



وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين مصرع كريم أشرف 19 سنة وإصابة ريهام نبيل ربة منزل بكسر في ساقيها الاثنتين، وتم نقلها إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وللمزيد حول حادث سير أودي بحياة شاب.. تابع الفيديو جراف التالي: