اتصال هاتفي..السيسي و بن زايد يبحثان سبل زيادة التعاون بين مصر والإمارات

بعد زيارته لتركيا..

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية" وام " بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اجري اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تناولا العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته وتوسيع آفاقه بما يحقق تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة.

واستعرض الطرفان خلال الاتصال عددا من القضايا و الملفات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها .

فيما أكدا في هذا السياق حرصهما المتبادل على مواصلة التشاور و التنسيق بين البلدين الشقيقين بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعزز العلاقات الأخوية و مصالح البلدين و يرسخ أسس الأمن و الاستقرار في المنطقة العربية.

وجدير بالذكر فإن الايام الماضية شهدت زيارة قام بها ولي عهد أبوظبي الي تركيا