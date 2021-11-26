مذيعة بالتلفزيون المصري تغني "الأقصر بلدنا" على الهواء.. فيديو

قامت الإعلامية شافكى المنيري، بغناء أغنية "الأقصر بلدنا" مع الفنان و المطرب وائل الفشنى.

وقالت شافكى المنيري، إن الأغنية من أغانى فرقة رضا، التى تمت فى فيلم غرام فى الكرنك.

وقال المطرب وائل الفشني، إنه سعيد لمشاركته في حفل " الكباش" قائلاً : " كنت مش مصدق نفسي اليوم وأنى أغنى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف المطرب وائل الفشني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع على التلفزيون المصري، تذكرت الراحل محمد العزبي، وبكيت خلال البروفات.

ولفت إلى أنه: " طلبت من ربنا يسترها معايا في حفل طريق الكباش.. والحمد لله سترها" و أن من أهم أمنياته أن يغني أمام الرئيس السيسي قائلاً : " طلبت من ربنا يسترها معايا في حفل طريق الكباش.. والحمد لله سترها و طول عمري بدعي ربنا أغني قدام الرئيس.. وربنا إداني الشرف العظيم ده.

غنى المطرب وائل الفشنى أغنية "الأقصر بلدنا" خلال حفل افتتاح طريق الكباش، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، وعدد من المسؤولين.