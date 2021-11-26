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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها القرفة والكركم .. تخلص من تنميل الأطراف فى دقائق

صدى البلد

يصاب الكثير من الاشخاص بتنميل فى الاطراف اثناء النوم او عند كثرة الحركة ،لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض العلاجات المنزليه التىتخلصك من تنكيل الاطراف،وفقا  لموقع breastcancer.

 

علاجات منزليّة لتنميل الاطراف أثناء النوم :- 

-الضغط على منطقة التنميل باستخدام قطعة من القماش المبلل بالماء الفاتر، فالحرارة القليلة تزيد من تدفق الدم، ممّا يساعد على استرخاءالعضلات والأعصاب.

- خلط كميّات متساوية من زيت الزيتون، وجوز الهند، والخردل الفاتر، وتدليك اليدين بالخليط بحركات دائريّة لمدة خمس دقائق تقريباً، ممّايساعد على تنشيط الدورة الدمويّة، ويحفز أداء العضلات والأعصاب. 

- ممارسة التمارين الرياضيّة بشكل دوري ومستمر مثل رياضة المشي، وركوب الدراجة، والركض، والسباحة، وكذلك ممارستها لمدة ربعساعة عند الإصابة به مع التركيز على اليدين.

- خلط ملعقة صغيرة من الكركم المطحون مع كوب من الحليب وتدفئة الخليط على نار هادئة، ثم تحليته بالعسل وشربه مرة يوميّاً، فالكركميحتوي على مركب يطلق عليه اسم الكركميي الذي يعمل على تحسين تدفق الدم في جميع أجزاء الجسم، كما أنّ له خصائص مضادة للالتهابات.

- تناول الفواكه والخضار الطازجة بكثرة، ولا سيّما تلك التي تحتوي على فيتامينات ب12، ب6 مثل البيض، والأفوكادو، والموز، واللحوم،والأسماك، والأجبان، والحبوب الكاملة.

- ترك التدخين ومنتجات التبغ بأنواعها؛ لأنّها تحتوي على مادة النيكوتين التي تعمل على انقباض الشعيرات الدمويّة التي تغذّي الأعصاب.

-الإكثار من شرب الماء والسوائل؛ وذلك لمنع إصابة الجسم بالجفاف، بما في ذلك اليدان.

-رفع اليدين لعدة دقائق عند الإصابة به.

- شرب مغلي القرفة، فهي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائيّة، والمواد الغذائيّة مثل المنغنيز، والبوتاسيوم، ممّا يحسّن تدفق الدم إلىالذراعين.

تنميل الاطراف الأطراف علاج تنميل

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