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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. محكمة الاستئناف بطرابلس تقرر إعادة مرشحين للسباق الرئاسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قبلت محكمة الاستئناف في العاصمة الليبية طرابلس، الطعون التي تقدم بها كل من محمد خالد الغويل، ومحمد أحمد الشريف، على قرار استبعادهما من القائمة الأولية للمرشحين للدراسة في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يعيدهما إلى سباق الانتخابات.

وقال المحامي محمد العلاقي عبر صفحته على ”فيسبوك“، إن ”محكمة استئناف طرابلس نظرت في الطعن المقدم من الغويل وحكمت لصالحه ما يعني عودته مجددا إلى السباق الرئاسي المرتقب يوم 24  ديسمبر المقبل“.

بدوره، أفاد المكتب الإعلامي للمرشح الرئاسي محمد أحمد الشريف بأن محكمة الاستئناف بطرابلس ”قبلت الطعن على استبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الذي تقدم به فريقه القانوني، وحكمت بإلغاء قرار مفوضية الانتخاب ليعود مجددا إلى قائمة المرشحين والمشاركة بالتالي في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية“.

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وكانت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، قررت في قرار أولي، استبعاد 25 مرشحا من الانتخابات بشكل أولي، في قائمة تبدأ بسيف الإسلام القذافي وتنتهي بمنير ساسي، وفقًا لشبكة "إرم نيوز".

ومن بين المرشحين المستبعدين أيضا بشير صالح، كاتم أسرار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ونوري بوسهمين رئيس المؤتمر الليبي العام السابق.

وذكرت قناة ”ليبيا الأحرار“، في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن هناك ”اتجاها لرفض ترشح عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المرتقبة الشهر المقبل، بينهم سيف الإسلام القذافي“.

ونقلت القناة الليبية عن مصادر لم تسمها، أنه ”مع بداية النظر في ملفات المترشحين، تتجه النية إلى رفض ترشح سيف الإسلام القذافي، ونوري بوسهمين، ومحمد الشريف، وبشير صالح، لأسباب قانونية وأحكام سابقة“، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويواجه نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، أحكاما سابقة غير نهائية وملاحقة من محكمة الجنايات الدولية، وتشترط القوانين الانتخابية في ليبيا للترشح للرئاسة، والصادرة عن البرلمان، عدم صدور أي حكم نهائي بحق المترشحين.

 

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