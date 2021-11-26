أمراض قاتلة.. أضرار التدخين الإلكتروني على القلب والأسنان والرئة

لا تزال السلامة والآثار الصحية طويلة المدى لاستخدام "الفيب" السجائر الإلكترونية أو غيرها من منتجات التدخين الإلكتروني غير معروفة جيدًا، في سبتمبر 2019 بدأت السلطات الصحية الفيدرالية والولائية التحقيق في تفشي مرض رئوي حاد مرتبط بالسجائر الإلكترونية ومنتجات التدخين الإلكتروني الأخرى كـ "الفيب" .

ينطوي التدخين الإلكتروني" الفيب" على مخاطر ، بغض النظر عن ما تقوم به. إن البدء في استخدام السجائر الإلكترونية ، أو التحول من السجائر إلى السجائر الإلكترونية ، يزيد من خطر تعرضك لآثار صحية مدمرة. الخيار الأكثر أمانًا ، وفقًا لمصدر جمعية السرطان الأمريكية ، هو تجنب التدخين الإلكتروني - الفيبينج Vaping والتدخين تمامًا.

لا تزال الأبحاث حول الآثار الصحية للتدخين الإلكتروني جارية ، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نفهم المخاطر طويلة المدى.

إليك ما نعرفه حاليًا عن تأثيرات تدخين السجائر الإلكترونية مع النيكوتين وبدونه، وفقا لما نشره موقع healthline .

كيف يؤثر الفيب على القلب؟

تشير الأبحاث الأولية إلى أن التدخين الإلكتروني - الفيبينج Vapingيشكل مخاطر على صحة القلب.

أشار مؤلفو مراجعة عام 2019 إلى أن الهباء الجوي السائل الإلكتروني يحتوي على جسيمات وعوامل مؤكسدة وألدهيدات ونيكوتين. عند استنشاقها ، من المرجح أن تؤثر هذه البخاخات على القلب والدورة الدموية.

وجد تقرير صدر عام 2018 عن مطبعة الأكاديميات الوطنية (NAP) دليلًا مهمًا على أن أخذ نفخة من سيجارة النيكوتين الإلكترونية يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب.

وصف المؤلفون أيضًا أدلة معتدلة تشير إلى أن أخذ نفخة من السيجارة الإلكترونية يزيد من ضغط الدم، كلاهما يمكن أن يؤثر على صحة القلب على المدى الطويل.

قيمت دراسة أجريت عام 2019 البيانات من مسح وطني لما يقرب من 450.000 مشارك ولم تجد أي ارتباط مهم بين استخدام السجائر الإلكترونية وأمراض القلب.

ومع ذلك، فقد وجدوا أن الأشخاص الذين يدخنون كل من السجائر التقليدية والسجائر الإلكترونية كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

وجدت دراسة أخرى لعام 2019 تستند إلى نفس المسح الوطني أن استخدام السجائر الإلكترونية مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والذبحة الصدرية وأمراض القلب.

استخدم مؤلفو دراسة 2018 بيانات من دراسة استقصائية صحية وطنية مختلفة للتوصل إلى استنتاج مماثل: يرتبط التدخين الإلكتروني - الفيبينج - vapingاليومي بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية ، حتى عند أخذ عوامل نمط الحياة الأخرى في الاعتبار.

أخيرًا ، تشير مراجعة عام 2017 مصدر موثوق لتأثيرات القلب والأوعية الدموية للتدخين الإلكتروني إلى أن السجائر الإلكترونية قد تشكل مخاطر معينة على القلب والدورة الدموية ، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من أحد أشكال أمراض القلب.

ومع ذلك ، خلص الباحثون إلى أنه ، بشكل عام يُعتقد أن التدخين الإلكتروني - الفيبينج Vaping - أقل ضررًا للقلب من تدخين السجائر.

كيف يؤثر الـفيب على الأسنان و اللثة؟

يبدو أن التدخين الإلكتروني الفيب له عدد من الآثار السلبية على صحة الفم ،على سبيل المثال أفادت دراسة أجريت عام 2018 أن التعرض لهباء السجائر الإلكترونية يجعل أسطح الأسنان أكثر عرضة لتطور البكتيريا، استنتج المؤلفون أن التدخين الإلكتروني - الفيبينج - vapingقد يزيد من خطر حدوث تسوس الأسنان.

تشير دراسة أخرى من عام 2016 إلى أن التدخين الإلكتروني - الفيبينج Vaping - مرتبط بالتهاب اللثة ، وهو عامل معروف في تطور أمراض اللثة.

وبالمثل ، أفادت مراجعة عام 2014 أن التدخين الإلكتروني - الفيبينج Vaping قد يؤدي إلى تهيج في اللثة والفم والحلق.

أخيرًا ، خلص تقرير NAPنفسه لعام 2018 إلى أن هناك بعض الأدلة على أن السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين والنيكوتين يمكن أن تلحق الضرر بخلايا وأنسجة الفم لدى الأشخاص الذين لا يدخنون السجائر.

أضرار الفيب على الرئتين

توفي ما لا يقل عن 39 شخصًا بسبب مرض رئوي غامض مرتبط بـ الفيب و بالسجائر الإلكترونية وعانى ما يقرب من 2050 شخصًا في 49 ولاية من أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالتبخير ، بما في ذلك العديد من المراهقين والشباب الذين تم نقلهم إلى المستشفى ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض. والوقاية.

في 8 نوفمبر ، أعلن مركز السيطرة على الأمراض (CDC) عن اختراق في تحديد السبب: تم ​​العثور على أسيتات فيتامين Eفي جميع العينات الـ 29 من سوائل الرئة التي تم اختبارها من المرضى الذين يعانون من مرض الـ vapingعبر 10 ولايات.

قالت الدكتورة آن شوتشات ، نائبة مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، التي وصفت أسيتات فيتامين إي بأنها "مسبب قوي جدًا" وراء هذه الأمراض: "تقدم هذه النتائج دليلًا مباشرًا على وجود أسيتات فيتامين هـ في الموقع الأساسي للإصابة داخل الرئتين".

تم العثور على أسيتات فيتامين هـ في الأطعمة والمكملات ومنتجات التجميل مثل كريمات البشرة. ولكن عند استنشاقه ، "قد يتداخل مع وظائف الرئة الطبيعية" ، على حد قول الدكتور شوتشات.

وصف مسئول آخر في مركز السيطرة على الأمراض فيتامين إي أسيتات بأنه "لزج للغاية" و "تمامًا مثل العسل" عندما ينتقل إلى الرئة. يستخدم أسيتات فيتامين هـ كمادة مضافة في بعض منتجات السجائر الإلكترونية.

ومع ذلك، حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، من أنه قد يكون هناك أكثر من سبب لتفشي المرض وأنها تحقق في مواد أخرى أيضًا. واصلت التوصية بأن يمتنع الأشخاص عن استخدام جميع منتجات السجائر الإلكترونية أو السجائر الإلكترونية مع استمرار التحقيق.

أصدر مسؤولو الولايات والمسؤولون الفيدراليون تحذيرات حول مخاطر السجائر الإلكترونية في أعقاب دخول المستشفى.

قال مفوض الصحة بولاية نيويورك ، الدكتور هوارد زوكر، في بيان سابق، إنه في حين أن العديد من الأشخاص يعتبرون الـفيبينج Vapingبديلاً أقل خطورة عن تدخين السجائر ، إلا أنه ليس خاليًا من المخاطر. - أمراض الرئة ذات الصلة في ولاية نيويورك. "هذه التقارير الأخيرة عن أمراض الرئة لدى الأشخاص الذين يستخدمون منتجات السجائر الإلكترونية في نيويورك وولايات أخرى هي دليل على أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة حول الآثار الصحية طويلة المدى لهذه المنتجات."

من جانب آخر أكد موقع healthline ، أن تشير بعض الدراسات إلى أن التدخين الإلكتروني " الفيب " قد يكون له آثار سلبية على الرئتين ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

على وجه الخصوص ، فحصت دراسة أجريت عام 2015 آثار العصائر الإلكترونية المنكهة على خلايا الرئة البشرية وخلايا الرئة في الفئران.

أبلغ الباحثون عن عدد من الآثار الضارة على كلا النوعين من الخلايا ، بما في ذلك السمية والأكسدة والالتهاب. ومع ذلك ، فإن هذه النتائج ليست بالضرورة قابلة للتعميم على الـ vapingفي الحياة الواقعية.

قيمت دراسة أجريت عام 2018 وظيفة الرئة لدى 10 أشخاص لم يدخنوا سجائر على الإطلاق مباشرة بعد استخدام سوائل الفيب سواء مع النيكوتين أو بدونه.

وخلص الباحثون إلى أن التدخين الإلكتروني مع النيكوتين وبدونه يعطل وظائف الرئة الطبيعية لدى الأشخاص الأصحاء.

ومع ذلك ، كانت هذه الدراسة ذات حجم عينة صغير ، مما يعني أن النتائج قد لا تنطبق على الجميع.

وجد تقرير 2018 نفسه من NAP أن هناك بعض الأدلة على أن التعرض للسجائر الإلكترونية له آثار ضارة على الجهاز التنفسي ، ولكن هناك حاجة لدراسات إضافية لفهم مدى مساهمة السجائر الإلكترونية في أمراض الجهاز التنفسي.

أخيرًا ، لا يُتوقع ظهور تأثيرات على صحة الرئة لمدة 20 إلى 30 عامًا. هذا هو السبب في أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً حتى يتم التعرف على الآثار الصحية السلبية للسجائر على نطاق واسع، قد لا يكون الحجم الكامل لتأثيرات مكونات السجائر الإلكترونية السامة معروفًا لمدة 3 عقود أخرى.

أضرار الفيب مقارنة بالسجائر

الآثار طويلة المدى لتدخين السجائر موثقة جيدًا ، وتشمل زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب وسرطان الرئة، وفقا لما جاء في موقع healthline..

وفقًا لمصدر CDCTrusted، يتسبب تدخين السجائر في حدوث حالة واحدة تقريبًا من كل 5 وفيات في الولايات المتحدة.

قد يبدو أن الفيب خيار أقل خطورة للأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه لا توجد مخاطر ، حتى لو كان سائل الفيب خالي من النيكوتين.

هناك أدلة محدودة حتى الآن على الآثار طويلة المدى للتدخين الإلكتروني - vaping، لأننا نعلم أن تأثيرات الـ vapingعلى الرئة ستستغرق عقودًا لتتطور. ولكن بناءً على تجربة السجائر ، يمكن توقع آثار صحية ضارة مماثلة بما في ذلك مرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض القلب والسرطان.

البخار المستعمل مقابل التدخين السلبي

يقال إن التعرض المباشر لبخار السجائر الإلكترونية أقل سمية من التعرض المباشر لدخان السجائر. ومع ذلك ، لا يزال البخار السلبي شكلاً من أشكال تلوث الهواء الذي من المحتمل أن يشكل مخاطر صحية.

وفقًا لتقرير خطة العمل الوطنية لعام 2018 ، يحتوي البخار السلبي على النيكوتين والجسيمات والمركبات العضوية المتطايرة (VOCs) بتركيزات أعلى من المستويات الموصى بها.

يجب إجراء المزيد من الأبحاث لفهم الآثار الصحية طويلة المدى للتعرض السلبي لبخار السجائر الإلكترونية.

نصائح للامتناع الفيب

كثير من الأشخاص لا يقلعون عن الفيب أو التدخين لأنهم يعتقدون أنه صعب للغاية ، وصحيح أن الإقلاع عن الفيب ليس بالأمر السهل بالنسبة لمعظم الأشخاص، وذلك لأن النيكوتين الموجود في الفيب هو عقار قوي الإدمان. ولكن مع النهج الصحيح ، يمكنك التغلب على الرغبة الشديدة.

هناك علاقة قوية بين التدخين وأمراض القلب والأوعية الدموية ، وبين التدخين والسرطان. ولكن كلما توقفت عن الإقلاع مبكرًا ، زادت سرعة انتعاش جسمك وإصلاح نفسه. تحدث إلى طبيبك حول أفضل برنامج أو أدوات الإقلاع عن التدخين بالنسبة لك.