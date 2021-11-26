فوز الكويت بمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو

افاد مندوب دولة الكويت الدائم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الدكتور ادم الملا اليوم الجمعة بفوز بلاده بمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذي التابع للمنظمة الدولية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا "فقد أوضح الملا انه وبعد اول اجتماع للمجلس التنفيذي في باريس ان دولة الكويت فازت بمنصب نائب الرئيس بعد حصولها على تزكية أعضاء المجموعة العربية بالمجلس.

وبين أن هذه التزكية وثقة دول المجموعة العربية تؤكدان المكانة التي تتمتع بها دولة الكويت والدور الذي توليه لدفع عجلة التنمية نحو بناء مجتمع ذو مكانة تعليمية عالية.

وعبر عن شكره الجزيل لجميع أعضاء المجلس التنفيذي على ثقتهم على هذه التزكية متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الدول الأعضاء.

واكد على الحرص الدائم على العمل والارتقاء لتحقيق الأهداف المشتركة وإرساء السلام من خلال التعاون الدولي في مجال التربية والعلوم والثقافة.

ويتم في مستهل الدورة التي تعقب كل مؤتمر عام لليونسكو انتخاب رئيس للمجلس التنفيذي من بين الممثلين الذين تختارهم الدول الأعضاء.

كما ينتخب المجلس من بين أعضائه ستة نواب للرئيس واحد لكل مجموعة بالمجلس الذي يضم ست مجموعات.

يذكر ان دولة الكويت فازت بمقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2021-2025 في المؤتمر العام ال41.

ويعد مجلس التنفيذي لليونسكو احد اهم هياكل الثلاثة الموجودة في المنظمة حيث يقوم بالمصادقة على ميزانية المنظمة واعداد برامجها واستراتيجياتها ومشاريعها.

وتستمد مهام ومسؤوليات المجلس التنفيذي الذي يجتمع مرتين سنويا بصورة رئيسية من الميثاق التأسيسي ومن النظم والتوجيهات التي يصدرها المؤتمر العام.