النواب يعاود عقد جلساته العامة.. غدا

يعاود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد جلسته العامة يوم الأحد المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري.

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وأكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، رئيس الجلسة العامة، أنه سبق عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، لذلك تمت الموافقة النهائية.