مارسها يوميا.. رياضات تقي من مرض الزهايمر

هناك العديد من العادات الصحية التي يمكن القيام بها لمنع الإصابة بمرض الزهايمر.. وزعمت دراسة، أجراها مؤخرا باحثون من جامعة كاليفورنيا، أن المشي اليومي أو ركوب الدراجة في سن الشيخوخة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

رياضات تقلل من الإصابة بمرض الزهايمر





وأظهر الباحثون المشرفون على الدراسة، أن ممارسة الرياضة في منتصف العمر وما بعده يمكن أن تقلل من فرصة الإصابة بالخرف، الذي يسببه في الغالب مرض الزهايمر بنسبة تصل إلى 40 في المائة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.





وأكد الباحثون، أنه يمكن الوقاية من مرض الزهايمر إذا مارس الناس التمارين في وقت لاحق من حياتهم أيضًا، ويُعتقد أن التمرينات تساعد في درء المرض لأنها تحسن الوظيفة الإدراكية وتحافظ على وزن الجسم منخفضًا وتمنع تشكل الترسبات في الشرايين، وهو سبب رئيسي في الخرف الوعائي.



وأشار الباحثون، إلى أن ممارسة الرياضة في وقت لاحق من الحياة يمكن أن تقلل الالتهاب في الدماغ ، والتي قد يتسبب في الإصابة بمرض الزهايمر؛ حيث درس الباحثون 167 شخصًا بمتوسط ​​عمر 90 عامًا عند وفاتهم، ووجدوا أن أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام لديهم مستوى أقل من الخلايا الدبقية الصغيرة، وهي خلية يمكن أن تسبب الالتهاب تنشط في أدمغتهم.



وقال العلماء، إن تقليل الإلتهاب ساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر بشكل كبير؛ حيث ينصح الأطباء البالغين الأصحاء بممارسة ما لا يقل عن 150 تمرينًا معتدلًا أو 75 دقيقة من التمارين الهوائية القوية أسبوعيًا.



ووجدت دراسة كاليفورنيا، التي نُشرت في مجلة علم الأعصاب، أن التمارين الرياضية لها فوائد عظيمة لأولئك الذين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف؛ حيث تتبع الباحثون البالغين من عام 1997 لفحص العلاقة بين النشاط البدني وتنشيط الخلايا الدبقية الصغيرة.

رياضات تقلل من الإصابة بمرض الزهايمر





وقالت المؤلفة الرئيسية ، الدكتورة كايتلين كاساليتو ، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: “الخلايا الدبقية المكروية ، الخلايا المناعية المقيمة في الدماغ ، تنشط لإزالة الحطام والغزاة الأجانب من الدماغ، لكن الكثير من التنشيط يمكن أن يؤدي إلى حدوث التهاب ، وتلف الخلايا العصبية ، ويعطل إشارات الدماغ ”.



وقام الباحثون بقياس نشاط الخلايا الدبقية الصغيرة ومرض الزهايمر في أنسجة المخ بعد وفاة المشاركين، وأفادت الدكتورة كاساليتو: “ارتبط النشاط البدني الأكبر بتفعيل الخلايا الدبقية الصغيرة، كان هذا بشكل خاص في التلفيف الصدغي السفلي منطقة دماغية تضررت بشدة من مرض الزهايمر؛ حيث كان للنشاط البدني تأثير أكثر وضوحًا على الالتهاب لدى الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر الأكثر حدة ".



ولم تحدد الدراسة المدة التي قضاها المشاركون في ممارسة الرياضة أو مقدار التمارين التي قللت من فرصة الإصابة بمرض الزهايمر، ولكن وأضافت كاساليتو أنه"يرتبط النشاط البدني بتحسين الشيخوخة الإدراكية وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي ".



ويعد مرض الزهايمر السبب الأكثر شيوعًا للخرف، والذي يصيب حوالي 920 ألف شخص في المملكة المتحدة، وهو رقم من المقرر أن يرتفع إلى مليوني شخص بحلول عام 2050، ولا يزال أكبر قاتل في المملكة المتحدة ، حيث سجل الشهر الماضي 102 حالة وفاة لكل 100000 في الشهر الماضي ، وهو ضعف عدد الوفيات بسبب عدوى فيروس كورونا Covid (51 لكل 100000) ، وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاء الوطني.