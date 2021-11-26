عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مارسها يوميا.. رياضات تقي من مرض الزهايمر

رياضات تقلل من الإصابة
رياضات تقلل من الإصابة بمرض الزهايمر

هناك العديد من العادات الصحية التي يمكن القيام بها لمنع الإصابة بمرض الزهايمر.. وزعمت دراسة، أجراها مؤخرا باحثون من جامعة كاليفورنيا، أن المشي اليومي أو ركوب الدراجة في سن الشيخوخة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

 

رياضات تقلل من الإصابة بمرض الزهايمر



وأظهر الباحثون المشرفون على الدراسة، أن ممارسة الرياضة في منتصف العمر وما بعده يمكن أن تقلل من فرصة الإصابة بالخرف، الذي يسببه في الغالب مرض الزهايمر بنسبة تصل إلى 40 في المائة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
 

دراسة تنصح بتناول هذا الفيتامين.. يحميك من الزهايمر

التوت الأبرز.. تناول هذه الأطعمة 3 مرات يجنبك الإصابة بـ الزهايمر


وأكد الباحثون، أنه يمكن الوقاية من مرض الزهايمر إذا مارس الناس التمارين في وقت لاحق من حياتهم أيضًا، ويُعتقد أن التمرينات تساعد في درء المرض لأنها تحسن الوظيفة الإدراكية وتحافظ على وزن الجسم منخفضًا وتمنع تشكل الترسبات في الشرايين، وهو سبب رئيسي في الخرف الوعائي.

وأشار الباحثون، إلى أن ممارسة الرياضة في وقت لاحق من الحياة يمكن أن تقلل الالتهاب في الدماغ ، والتي قد يتسبب في الإصابة بمرض الزهايمر؛ حيث درس الباحثون 167 شخصًا بمتوسط ​​عمر 90 عامًا عند وفاتهم، ووجدوا أن أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام لديهم مستوى أقل من الخلايا الدبقية الصغيرة، وهي خلية يمكن أن تسبب الالتهاب تنشط في أدمغتهم.

وقال العلماء، إن تقليل الإلتهاب ساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر بشكل كبير؛ حيث ينصح الأطباء البالغين الأصحاء بممارسة ما لا يقل عن 150 تمرينًا معتدلًا أو 75 دقيقة من التمارين الهوائية القوية أسبوعيًا.

ووجدت دراسة كاليفورنيا، التي نُشرت في مجلة علم الأعصاب، أن التمارين الرياضية لها فوائد عظيمة لأولئك الذين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف؛ حيث تتبع الباحثون البالغين من عام 1997 لفحص العلاقة بين النشاط البدني وتنشيط الخلايا الدبقية الصغيرة.

 

رياضات تقلل من الإصابة بمرض الزهايمر



وقالت المؤلفة الرئيسية ، الدكتورة كايتلين كاساليتو ، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: “الخلايا الدبقية المكروية ، الخلايا المناعية المقيمة في الدماغ ، تنشط لإزالة الحطام والغزاة الأجانب من الدماغ، لكن الكثير من التنشيط يمكن أن يؤدي إلى حدوث التهاب ، وتلف الخلايا العصبية ، ويعطل إشارات الدماغ ”.

وقام الباحثون بقياس نشاط الخلايا الدبقية الصغيرة ومرض الزهايمر في أنسجة المخ بعد وفاة المشاركين، وأفادت الدكتورة كاساليتو: “ارتبط النشاط البدني الأكبر بتفعيل الخلايا الدبقية الصغيرة، كان هذا بشكل خاص في التلفيف الصدغي السفلي منطقة دماغية تضررت بشدة من مرض الزهايمر؛ حيث كان للنشاط البدني تأثير أكثر وضوحًا على الالتهاب لدى الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر الأكثر حدة ".

ولم تحدد الدراسة المدة التي قضاها المشاركون في ممارسة الرياضة أو مقدار التمارين التي قللت من فرصة الإصابة بمرض الزهايمر، ولكن وأضافت كاساليتو  أنه"يرتبط النشاط البدني بتحسين الشيخوخة الإدراكية وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي ".

ويعد مرض الزهايمر السبب الأكثر شيوعًا للخرف، والذي يصيب حوالي 920 ألف شخص في المملكة المتحدة، وهو رقم من المقرر أن يرتفع إلى مليوني شخص بحلول عام 2050، ولا يزال أكبر قاتل في المملكة المتحدة ، حيث سجل الشهر الماضي 102 حالة وفاة لكل 100000 في الشهر الماضي ، وهو ضعف عدد الوفيات بسبب عدوى فيروس كورونا Covid (51 لكل 100000) ، وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاء الوطني.

الزهايمر المشي ركوب الدراجة سن الشيخوخة الإصابة بمرض الزهايمر منتصف العمر التمارين الرياضية

موضوعات متعلقة

دراسة.. صحة الفم السيئة تؤدي إلى زيادة خطر مضاعفات فيروس كورونا

دراسة.. احتمالية الإجهاض تزيد إلى الضعف للحوامل المصابات بفيروس كورونا

دراسة تكشف علاقة وزن الحامل باحتمالات إصابة طفلها بمرض مزمن

دراسة: القهوة والشاي تقللان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف

ترشيحاتنا

مش بيقل عن كده.. رئيس هيئة التأمينات يكشف عن الحد الأدنى للمعاش منذ 2019

سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يعلق السفر مع 7 دول إفريقية

شبيهة ميرنا المهندس تثير الجدل في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ..شاهد

بكري: ارحموا المزارعين.. فيه ناس من مصلحتها عدم توزيع كارت الفلاح

قشر السمكة.. دينا فؤاد بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

اغتصب جثتها.. ماذا فعل شيطان البحيرة في الطفلة رضوى؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

بداية من 1 ديسمبر.. تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

"الصحة" تكشف حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد

نسخة منه في متحف متروبوليتان.. فستان السيدة انتصار السيسي مستوحى من ملكة فرعونية.. صور

أعمدة الدخان تتصاعد.. حريق هائل في مبنى تجاري بـ لوس أنجلوس |شاهد

وزير التموين: إنشاء المناطق اللوجيستية يسهم في تقليل الأسعار والتنوع الكبير للسلع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من افتتاح الدورة 43 لـ مهرجان القاهرة السينمائي

الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43

الكسكي.. أكلة أمازيغية حصلت على شعبية كبيرة في البلاد العربية| نوستالجيا

في ذكرى رحيلهما.. لماذا حطمت صباح قلب توفيق الدقن لصالح زوجها الخامس؟

فيديو

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

جوزي بيحب يصورني في غرفة النوم.. شاهد كيف رد مبروك عطية على السائلة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ