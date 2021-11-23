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رئيس التحرير
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مرأة

التوت الأبرز.. تناول هذا الأطعمة 3 مرات يجنبك الإصابة بـ الزهايمر

الزهايمر
الزهايمر

كشفت الدكتورة أوما نايدو، مديرة الطب النفسي للتغذية ونمط الحياة في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، عن أطعمة يمكن تناولها 3 مرات يوميا للحماية من الزهايمر.

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الوقاية من الزهايمر 

أوصت الدكتورة أوما بتضمين التوت وزيت الزيتون والخضر وأوميغا 3 والتوابل - للمساعدة في تعزيز صحة عقلك والحماية من الزهايمر.

1- التوت

يحتوي العنب البري والتوت على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز أداء الذاكرة وشيخوخة الدماغ الصحية، بفضل محتواه العالي من الألياف والفيتامينات والمعادن، يدعم التوت الميكروبيوم الصحي ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب، تقترح إضافة التوت الطازج إلى وجبة الإفطار.

2- زيت الزيتون 

أوضح نايدو أن الأبحاث تشير إلى أن استهلاك زيت الزيتون البكر يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر لأن المركبات الموجودة في هذا المكون يمكن أن تساعد في الالتهام الذاتي، وهي عملية التنظيف الخلوية الطبيعية للدماغ، إن إضافة زيت الزيتون البكر الممتاز إلى تتبيلات السلطة منزلية الصنع أو رشه فوق سلطة خضراء.

3- أطعمة تحتوي على أوميجا 3

من المفيد أيضًا البحث عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تشير بعض الأبحاث إلى أنها يمكن أن تساعد في دعم عمل خلايا الدماغ وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر. 

يمكن أن تكون الأسماك وبعض المكسرات والبذور مصادر ممتازة للأوميغا 3، مثل الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والأنشوجة البرية، بالإضافة إلى العديد من المكسرات والبذور.

الزهايمر اعراض الزهايمر علاج الزهايمر صحة الدماغ الطب النفسي

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