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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 آلاف إصابة جديدة بكورونا في الأردن خلال 24 ساعة

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 27 وفاة و4080 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 46 ألفا و497 حالة حتى صباح اليوم الجمعة.

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الأردن.. بيان هام بشأن لقاحات فيروس كورونا

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الأردن تسجل 26 وفاة و4549 إصابة كورونا جديدة

ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا 459 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 30 حالة وفاة أمس الخميس.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 932 ألفا و539 إصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 44 عالمياً.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 874 ألفا و583 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 260 مليوناً و355 ألفا و280 حالة، شفي منها 235 مليوناً و315 ألفا و771 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و200 ألفاً و208 حالات حول العالم.

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