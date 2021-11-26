رضا عبد العال : أداء الأهلي شهد انفراجة كبيرة أمام سموحة

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك السابق، أن أداء الفريق الأحمر شهد انفراجة كبيرة أمام سموحة، مشددا على أن طريقة 4-2-3-1 كانت السبب فى الفوز برباعية.



وقال عبد العال: "أحمد عبدالقادر مستواه مميز للغاية ويجب منحه الفرصة كاملة خلال الفترة المقبلة فهو قادر على إحداث الفارق وهو ما حدث اليوم وأيضا فى مباراة غزل المحلة الماضية".



وأضاف: "أحمد عبدالقادر يشبه محمد عباس نجم الاهلى السابق فى طريقة لعبه فهو وظهر بجراءة كبيرة اليوم، وبيرسي تلو أكد فى مباراة سموحة أنه صاحب موهبة عالية وصفقة ناجحة"

الأهلي في مقدمة الدوري بفوز قاسٍ على سموحة برباعية

فاز الأهلي على منافسه سموحة برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام "الأهلي وي" ، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.



تفاصيل المباراة..

احتسب حكم مباراة الأهلي وسموحة خطأ من داخل منطقة جزاء الفريق السكندري بعد العودة لخاصية ال var، بعد ملامسة الكرة يد أحد لاعبي سموحة.

سدد بدر بانون الكرة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة لترطتم بالقائم وتخرج من ملعب المباراة وتضيع فرصة هدف مبكر على الأهلي.

عقب ركلة الجزاء استحوذ فريق سموحة على الكرة ووصل لمرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أكثر من مرة، ولكن دون تهديد حقيقي.

تمكن الأهلي من تنظيم هجمة مميزة في الدقيقة ١٥ من عمر المباراة عن طريق كرة طوية من أفشة ولكن اقتنصها مدافع سموحة ببراعة قبل الوصول الى مرمى فريقه.

حاول سموحة تخطي منتصف ملعب الأهلي في العديد من الكرات ولكن ارتكاز لاعبي الأهلي كان جيداََ.

وفي الدقيقة 30 حصل أفشة لاعب الأهلي على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة، ومررها أفشة داخل منطقة الجزاء ولكن خرجت لركنية، ولم تشكل خطورة على مرمى سموحة.

وفي الدقيقة 31 نظم الأهلي هجمة مميزة عن طريقة أحمد عبد القادر الذي مرر كرة رائعة لأيمن أشرف داخل منطقة الجزاء ليسكنها الشباك ويتقدم الاهلي على سموحة بالهدف الأول.

راوغ بيرسي تاو لاعب الأهلي دفاع سموحة ببراعة شديدة في هجمة مارادونية في الدقيقة 34 من عمر المباراة وسجل هدف ثاني للأهلي في مرمى سموحة.

سجل محمد كناريا هدف سموحة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

ولم ينتظر حسين الشحات لاعب الأهلي أكثر من دقيقة ويسجل هدف ثالث للأهلي ليزيد الفارق مرة أخرى.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 73 من عمر المباراة ولكن بعد العودة لخاصية ال var تم إلغاءها.

توغل حسين الشحات من الجبهة اليمنى للأهلي ومرر كرة رائعة داخب منطقة جزاء سموحة لينقض عليها برسي تاوي ويسجل الهدف الثاني له والرابع للأهلي في المباراة.

وسجل حسين الشحات هدف خامس للأهلي في الدقيقة 80 من عمر المباراة ولكن قرر حكم الvar إلغاءه بداعي التسلل.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف وحيد، ليرتفع رصيد المارد الأحمر للنقطة 18 محتلاََ المركز الأول بالعلامة الكاملة، بينما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 6 في المركز 12.

وجاء تشكيل سموحة كالأتى :

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" ورجب نبيل ومحمود عزت ومحمد شكري

الوسط: محمود حليمو ومحمد كناريا وحسين فيصل وصديق أوجولا

الهجوم: عبد الكبير الوادي ومروان حمدي

بينما جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمي : محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط : حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.