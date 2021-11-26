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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأم الشيطانة.. ساعدت عشيقها في تعذيب وقتل طفلها حتى فاضت روحه

حكاية طفل دفع حياته
حكاية طفل دفع حياته ثمنا لقسوة الأم والعشيق

تجردت أم من مشاعر الحنان على فلذة كبدها وتحولت إلى شيطانة لتقتل نجلها بمساعدة عشيقها في الغربية.

في قرية بلقينا بدائرة مركز المحلة، الضحية الطفل مازن والذي سقط فريسة بين أنياب والدته وعشيقها وظلا يعذبانه بالضرب بالعصا والخرطوم حتى فاضت روحه إلى بارئها .

الطفل الضحية "مازن" تعرض للضرب والاعتداء بدنيا علي أيدي زوج الأم، والذى تزوجها عرفيا خلال 8 أشهر الماضية، الأمر الذي نتج عنه تدهور الحالة الصحية للطفل ووفاته متأثرا بإصابته بالرأس وأطراف جسده.

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اعترف زوج أم الطفل أنه انفعل عليه حال تواجده بالمنزل برفقته وتعدي عليه بالضرب المبرح بواسطة العصا بسبب "شقاوته".

كانت الأم في الخارج حينما تعدى العشيق على نجلها وعندما وصلت انتظر الطفل حنان أمه إلا أنه صدم أنها أكملت ما فعله زوجها وتعدت عليه بالضرب لتهذيبه ولكنه سقط مغشيا عليه أرضا لا ينطق ولا يتحدث نهائيا حتي لفظ أنفاسه الأخيرة أمام عيناهما.

قرر رئيس نيابة مركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم تجديد حبس ربة منزل وعشيقها 15 يوما لاتهمامهما بالتعذيب طفلها والتعدي عليه بالضرب بالعصا والخرطوم الأمر الذي تسبب في وفاته جراء نزيف بالمخ وكسور وسحجات بالصدر وأطراف جسده بقرية بلقينا بالمحلة الكبرى.

كما استمعت النيابة العامة إلي أقوال الأم وعشيقها وأقوال شهود العيان من الجيران وتفريغ  كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث .

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من العميد عصام مصطفي مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وفاة طفل يدعي "مازن .م" جراء الاعتداء عليه بالضرب علي أيدي أمه وعشيقها حال إقامتهما بمنزل سكني بقرية بلقينا بدائرة مركز المحلة .

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالانتقال  إلي مكان الحادث .

وبتقنين الإجراءات الأمنية المشددة تمكن ضباط مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية من ضبط "م.ن" 32 سنة ربة منزل وعشيقها "ن.د" 33 سنة (زواج عرفي) فيما تم اقتيادهما إلي ديوان مركز شرطة المحلة الكبرى .
 
وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة أن الطفل الضحية "مازن" تعرض للضرب والاعتداء بدنيا  نتج عنه تدهور الحالة الصحية ووفاته متأثرا بإصابته بالرأس وأطراف جسده .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

الغربية مازن مركز المحلة الكبري ربة منزل تعذيب طفل الحالة الصحية

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