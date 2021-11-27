أوميكرون.. سلالة كورونا الجديدة تثير ذعر العالم .. أسواق الأسهم والنفط تشهد خسائر حادة.. تعليق السفر إلى عدة دول أفريقية

تثير السلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" التي رصدت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، حالة من الذعر حول العالم، ما اضطر عشرات البلدان لتعليق السفر مع الدول الأفريقية واتخاذ إجراءات احترازية لمنع وصول السلالة الجديدة إلى أراضيها.

ماذا نعرف عن سلالة كورونا الجديدة؟

صنفت منظمة الصحة العالمية، سلالة فيروس كورونا الجديدة التي كشف عنها أول مرة في جنوب أفريقيا "مقلقة" وأطلقت عليها اسم "أوميكرون".

زقالت مجموعة الخبراء المكلفة متابعة تطور الوباء "تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن المتحورة بي.1.1.529 لأول مرة من قبل جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر 2021 ..حتوي هذه السلسلة المتحورة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق".

وأشارت إلى أن أول حالة مؤكدة للإصابة بسلالة B.1.1.529 كانت في عينة تم أخذها في 9 نوفمبر 2021.

وأكدت الصحة العالمية أن "السلالة لها عدد كبير من الطفرات، وبعضها مثيرة للقلق.. وتشير المعطيات الأولية إلى خطر أكبر للإصابات المتكررة بهذه السلالة بالمقارنة مع السلالات الأخرى.. ويتم رصد زيادة الإصابات بهذه السلالة في كافة المحافظات جنوب إفريقيا تقريبا".

وأوضحت أن اختبارات PCR المتوفرة قادرة على رصد هذه السلالة من الفيروس، وقد يكون لها تقدم على السلالات الأخرى فيما يخص الانتشار، بناء على البيانات حول الارتفاع في أعداد الإصابات.

كما شددت المنظمة الدولية على أن فريقها الخاص بتقييم الفيروس سيواصل دراساته للسلالة الجديدة وسيقدم المعلومات للدول الأعضاء.

ويقول العلماء إن المتحور الجديد يحمل عددا كبيرا من الطفرات في بروتين سبايك الخاص به، والذي يعد مسؤولا بشكل رئيسي عن دخول الفيروس إلى خلايا جسم الإنسان.

ويعد هذا البروتين هو الهدف الرئيسي للقاحات التي تعمل عن منح الجسم مناعة ضد الفيروس، ورغم ذلك، لا يزال الباحثون يحاولون تحديد ما إذا كانت السلالة الجديدة أكثر قدرة على العدوى أو أكثر فتكا من السلالات السابقة.

تعليق السفر إلى الدول الأفريقية

أوصى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي اجتمعوا في شكل عاجل الجمعة لبحث خطر المتحورة الجديدة، الدول الـ27 في الاتحاد بتعليق الرحلات الآتية من الجنوب الأفريقي.

وكتب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر على تويتر "توافقت الدول الأعضاء على الإسراع في فرض قيود على كل الرحلات إلى الاتحاد الأوروبي الآتية من سبع دول في منطقة أفريقيا الجنوبية: بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي"، على أن تشمل هذه القيود تعليق الرحلات الجوية.

ويأتي ذلك بعد الكشف عن رصد إصابة أولى بسلالة "أوميكرون" الجديدة في أوروبا ببلجيكا، وكذلك في إسرائيل.

كما أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، تعليق دخول القادمين من 8 دول أفريقية بسبب سلالة كورونا الجديدة التي اكتشفت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

وقال البيت الأبيض إنه اعتبارا من يوم الاثنين، سيمنع الأفراد الآتون من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو واسواتيني وموزمبيق ومالاوي من دخول الأراضي الأمريكية.

من جانبها، قررت دولة الإمارات تعليق دخول القادمين من 7 دول أفريقية، بسبب سلالة كورونا الجديدة المكتشفة في جنوب أفريقيا.

وأعلنت الإمارات تعليق دخول القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق اعتباراً من 29 نوفمبر الجاري.

كما انضمت أيرلندا وتركيا، الجمعة، إلى الدول التي علقت الرحلات من 7 دول أفريقية بسبب متحور "أوميكرون" شديد العدوى، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

ومنعت إيطاليا في وقت سابق اليوم الجمعة، دخول مواطني 7 دول من جنوب القارة الإفريقية إلى أراضيها، كما اتخذت سنغافورة نفس القرار.

وفي سويسرا، حذرت السلطات الصحية من احتمال أن تكون اللقاحات الموجودة أقل فعالية ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأشار المكتب الفيدرالي للصحة العامة في سويسرا، في بيا، إلى أن الاجتماع الطارئ لمنظمة الصحة العالمية صنف السلالة الجديدة من فيروس كورونا كـ"مثيرة للقلق".

وجاء في البيان أن "سلالة فيروس كورونا B.1.1.529 التي تم اكتشافها مؤخرا يثير قلقا.. ولديها طفرات أكثر مما كان معروفا للعلماء في ما يخص السلالات الأخرى المثيرة للقلق".

وأشار الخبراء إلى أنه أسرع انتشارا من سلالة "دلتا" التي كانت المهيمنة في العالم حتى الآن.

فيما قال مدير المعهد الوطني الأمريكي‎ ‎للحساسية‎ ‎والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني‎ ‎فاوتشي، ‏إنه "لا يوجد مؤشر" على أن متحور فيروس كورونا الجديد الذي تم اكتشافه في جنوب ‏أفريفيا، موجود في أمريكا حاليا.‏

وأضاف كبير مستشاري الرئيس جو بايدن الطبيين أن المتحور الجديد لديه "بعض الطفرات التي تثير بعض القلق"، خاصة فيما يتعلق بسرعة انتشاره، وما إذا كان سيقلل من فعالية الأجسام المضادة واللقاحات والعلاجات الموجودة، وأن الخبراء يعملون لمعرفة ذلك.

وكانت بريطانيا وإسرائيل فرضت حظرا على الرحلات الجوية إلى جنوب أفريقيا وبوتسوانا و6 دول في جنوب أفريقيا بسبب السلالة الجديدة.

وعربيا، علقت السعودية والبحرين والمغرب والأردن لسفر من وإلى هذه الدول الأفريقية، بسبب المتحور الجديد المثير للقلق.

كيف ردت جنوب أفريقيا؟

عثر على متحور كورونا الجديد "B.1.1.529" بشكل أساسي في جنوب أفريقيا وبوتسوانا، فيما تم اكتشاف حالة واحدة في هونج كونج وأخرى في بلجيكا، وقالت السلطات الصحية إن كلاهما تم استيرادهما من قبل مسافرين.

وفي هذا السياق، قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا جو فاهلا إن قرار بريطانيا ودول أخرى بفرض قيود على السفر من بلاده "غير مبرر"، رغم اعترافه بأن متحور كورونا الجديد قد يكون "أكثر عدوى".

وقال وزير الصحة في جنوب أفريقيا، خلال مؤتمر صحفي، إن الدراسات الأولية تشير إلى أن المتغير الجديد ربما يكون أكثر عدوى، لكن قرارات دول أخرى بفرض قيود على السفر إلى بلاده "غير مبررة".

وأضاف أن جنوب أفريقيا تتصرف بشفافية، في حين أن قرارات منع السفر تناقض أعراف ومعايير منظمة الصحة العالمية.

وشهدت أسواق الأسهم والنفط خسائر حادة حول العالم اليوم، وذلكك بسبب مخاوف من تسبب السلالة الجديدة في موجة من الإغلاق، قد تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي الذي بدأ تعافيه للتو.

وانخفضت الأسهم في أمريكا وأوروبا والصين واليابان بشكل حاد اليوم وتراجعت أسعار النفط والعملات المشفرة، كما ارتفعت المؤشرات التي تقيس مدى قلق المستثمرين في الأسواق، وسجل مؤشر الخوف الأمريكي أعلى مستوياته منذ فبراير الماضي.