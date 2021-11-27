فقدان الوزن أبرزها.. الآثار الجانبية بعد التعافي من حمى الضنك

إن الارتفاع المتزايد في حالات الإصابة بحمى الضنك الذي تم تسجيله هذا العام مقلق للغاية، إلى جانب زيادة العدوى الفيروسية وظهور سلالة جديدة، تظل حمى الضنك عدوى رهيبة يمكن أن تضعف الجسم وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل فقدان الصفائح الدموية وتحفيز متلازمة صدمة حمى الضنك (DSS).

وعلى الرغم من أن معدل الوفيات لا يزال منخفضًا، إلا أن ما يمكن أن يثير القلق هو الأعراض التي تصيب الجسم، حتى بعد استئصال فيروس حمى الضنك.

ووفقًا لموقع timesofindia في حين أن حمى الضنك يمكن أن تكون عدوى يمكن أن تكون خطرة للغاية بالنسبة لشخص يعاني من ضعف المناعة أو أمراض مصاحبة خطيرة أو أولئك الذين أصيبوا بحمى الضنك من قبل، فمن المهم أن نتذكر أن الأعراض ومدة الإصابة يمكن أن تضعف الجسم تمامًا أكثر من ذلك ، مثل فيروس كورونا COVID-19، يمكن أن تكون هناك بعض الأعراض التي يمكن أن تستمر لفترة أطول، وتعيق الحياة الصحية.

على الرغم من أن أعراض التعافي بعد الإصابة بحمى الضنك قد لا تصيب الجميع ، إلا أنه قد يكون صعبًا للغاية بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف في الصحة أو يخضعون لعدوى حمى الضنك الشديدة.

أعراض حمى الضنك بعد الشفاء

1- الضعف الشديد.

2- تساقط الشعر.

3- آلام المفاصل والعضلات.

4- فقدان الشهية.

5- فقدان الوزن.

