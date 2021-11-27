هند الراوي: تصميم فستان حفل طريق الكباش مزيج بين التلَي والفرعوني

قالت المطربة هند الراوي أنها من أصول صعيدية وبدوية وأنها تحب الفولكلور المصري قائلة : " أبويا بدوي وأمي صعيدية وانا منحدرة من الإسماعيلية وسعيدة جداً أني في الصعيد وأنا بحب الفلكلور المصري و اتعلمت على يد الفنانات الشعبيات مثل الحاجة فاطمة سرحان وجمالات شيحة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية"، “بحب الفلكلور بطريقة لا توصف ” وعن علاقتها بفرنسا: "أنا بشتغل مع فريق فرنسي بقدم ميكس مابين الشرقي ممثلاً في الفلكلور المصري من السواحل للجنوب بالمشاركة مع الفريق الفرنسي الذي يقدم موسيقى "مودرن" مثل الروك والجاز وهيب هوب.. بنمزج ده في ميكس واحد وأنا بقالي ثمانية سنوات بعمل كده".

وأعربت عن سعادتها بما قدمته في الحفل قائلة: فرحانة وسعيدة أني أغني قدام الرئيس السيسي ولما غنيت في الاول يف حفل في الاسماعيلية فرحت والطريق إكتمل بغنائي في الاقصر قائلة: "حسيت إني طالعة من وسط الآثار اللي بغني فيها.. ووائل الفشني: كنت سعيد والهارموني خلاني أقشع.



وأشارت المطربة هند الراوي إلي أن تصميم فستان حفل طريق الكباش هو مزيج بين التلَي والفرعوني.

