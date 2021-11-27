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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنات عين شمس تنظم مسابقة دينية فى حفظ وتجويد القرآن الكريم

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن اللجنة الثقافية والإعلامية بإتحاد كلية البنات جامعة عين شمس  تنظيم المسابقة الدينية فى حفظ و تجويد القرآن الكريم ( كاملاً- نصف - ثلث القرآن) و الأحاديث النبوية والثقافة الإسلامية.


وجاء ذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتورة الدكتورة مي حلمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وغادة موسى مدير رعاية الشباب.


وأكدت عميدة كلية البنات أنه علي من  يرغب فى الاشتراك يتوجه إلى إدارة رعاية الشباب  حنان عبد المنعم مسئول اللجنة الثقافية  حتى الخميس٢٠٢١/١٢/٢ و تعقد لجنة الاختبارات يوم الأحد٢٠٢١/١٢/١٢.و تقام المسابقة  وسط إجراءات احترازية لفيروس كورونا

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