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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس.. والتأمينات تزف بشرى سارة لـ العمالة غير المنتظمة

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية ، عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:


من القاهرة حتى جنوب أفريقيا.. تعرف على طريق القاهرة كيب تاون والهدف منه
 

قال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق، إن فكرة إنشاء طريق القاهرة - كيب تاون، جاء من أجل خدمة أهالي محافظات الصعيد، مما سيؤدي إلى جذب الاستثمارات داخل محافظات الصعيد.
 
موجة حارة وانعدام للرؤية.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس
 

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، قائلة: ستشهد البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة ارتفاعا واضحا في درجات الحرارة، حيث تصل ذروة الارتفاع في درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية.


نمسك الخشب.. لميس سلامة: بلدنا أصبحت محط أنظار العالم | فيديو
 

وقالت الإعلامية لميس سلامة ، مقدمة برنامج " صباح البلد " ، إن مصر تشهد أحداثا مهمة يوما بعد يوم ، معقبة :" نمسك الخشب وكلنا حاسين أن بلدنا بيتابعها العالم كله وبقينا حديث العالم " .

بيج رامي تعليقا على زواجه الثاني : ربنا مخلقناش نحاسب بعض | فيديو
 

عرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " ، فيديو للاعب كمال الأجسام " بيج رامي " ، والذي رد فيه على ردود أفعال السوشيال ميديا عن زواجه الثاني .

 

ذعر وقلق في الأسواق العالمية بعد اكتشاف متحور كورونا الجديد .. تفاصيل
 

عرضت قناة العربية تقريرًا مفصلًا عن متحور كورونا الجديد وما يسببه من قلقًا في الأسواق العالمية  .

 

بكت من شدة مرضها.. ظهور نادر لـ قطة السينما العربية داخل المستشفى|نوستالجيا
 

لقبت ب قطة السينما العربية ، وهى بنت الاسكندرية ولدت عام 1948، و هي  واحدة من أشهر وأجمل نجمات فترة السبعينات تمتعت بموهبة كبرى ولاسيما امتلاكها ذكاء فنى وحضور جماهيرى لا يتكرر إنها الفنانة مديحة كامل .

 

لأول مرة.. التأمينات تزف بشرى سارة لـ العمالة غير المنتظمة
 

قال اللواء جمال عوض ، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية ، إن الحكومة المصرية توفر العديد من التسهيلات للعمالة غير المنتظمة، لافتا لوجود حصة الاشتراك فى التأمينات والتى يدفعها المواطن تمهيدا لحصوله على المعاش والتى تنقسم بدورها لجزئين أولها يتحملها المؤمن عليه نفسه والجزء الآخر لصاحب العمل .

 

أبرزها أسباب ظهور التجاعيد المبكرة .. هاني الناظر يكشف أسباب عدد من المشكلات وطرق علاجها | فيديو
 

قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق عن تأثير الغضب والعصبية على الجسم ، إن من يعانون من التوترمعرضين  لتساقط الشعر والإصابة بالثعلبة ويعد التوتر من المسببات الرئيسية لهم .

 

استشارى يكشف حقيقة خطورة الوضع الوبائى لمتحور كورونا الجنوب أفريقى
 

قال عبد اللطيف المر استشارى الطب الوقائى، إن هناك تهاون كبير لدى البعض من عدم ارتداء الكمامات الطبية أو التباعد الاجتماعى فى الوقاية ضد كورونا .

 

هل لقاحات كورونا تقضي على المتحور الجديد ؟ .. استشاري يجيب
 

قال الدكتور محب شلبي استشاري المناعة وزميل الكلية الملكيبة بلندن ، إن الحالات في أخر أسبوعين في دولة جنوب إفريقيا زادت أعداد الإصابات إلى الضعف وذلك بسبب حدوث تحور جديد في الفيروس .

التهاب عضلة القلب.. استشاري مناعة يوضح تأثير لقاح فايزر على الأطفال.. فيديو
 

قال الدكتور محب شلبي استشاري المناعة وزميل الكلية الملكية بلندن، إن أطفال المدارس هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا في انجلترا حاليًا؛ لكونهم متواجدين في فصول مغلقة ومزدحمة ولا يوجد بها تهوية جيدة ولو كان شخص مصابا بالفيروس يمكن أن ينقله لأسرته. 

التوك شو القاهرة كيب تاون الأرصاد بيج رامي متحور كورونا الجديد هيئة التامينات الاجتماعية اخبار التوك شو

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