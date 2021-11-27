في 15 ديسمبر الدولة تفصل متعاطي المخدرات| 4 إجراءات تحميك من الفصل

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في الدعوة لمرضى الإدمان و متعاطي المخدرات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، للتقدم للعلاج من الإدمان عبر الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان 16023.

بداية تطبيق القانون

وحدد قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، مواعيد تطبيقه بداية من منتصف ديسمبر المقبل، وذلك لحماية المواطنين والموظفين، وتجنب الحوادث الناتجة عن العمل تحت تأثير المخدرات في المرافق الحيوية التي تمس المواطنين، على أن يتم اعتبار من يتقدم للعلاج طواعية كمريض ويتم علاجه مجانا وفي سرية تامة.

ويأتي هذا القانون ضمن مبادرة أطلقها صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات بعنوان "القرار قرارك، لتوعية الموظفين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون، وذلك بحضور والقيادات التنفيذية في المحافظات.

وفي إطار تنفيذ قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، وفر الصندوق مجموعة من الإجراءات التي تكفل للمواطنين والموظفين الحفاظ على عملهم من خلال العمل بها والتوجه إليها كالتالي:

إتاحة 28 مركزا في 17 محافظة.

توفير العلاج مجانا وفي سرية تامة.

توفير الخط الساخن لاستقبال المكالمات.

العمل في المراكز والخط الساخن على مدار 24 ساعة

استقبال البلاغات عن سائقي الحافلات المدرسة في حال ظهر عليهم أعراض التعاطي

فئات لن تفصل

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن 15 ديسمبر المقبل هو تاريخ بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، موضحا أن الموظف الذي يتقدم طواعية للعلاج سيتم التعامل معه بشكل طبيعي ولن يطبق عليه قرار الفصل، أما في حالة اكتشاف ممارسته العمل تحت تأثير المخدرات فسيتم اتخاذ الإجراء القانوني ضده بالفصل.

وأوضح عثمان خلال تصر يحات إعلامية أن 448 ألف موظف خضعوا للكشف و تبين أن نسبة التعاطي بينهم 1.7% وهي نسبة منخفضة عن النسبة السابقة وكانت 1.8%، مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذا القانون حماية أرواح الأبرياء وليس فصل الموظفين.

حصر لجهود الدولة

وتعمل مصر على مكافحة انتشار المخدرات، منذ سنوات وشهد عام 2019، قفزة كمية ونوعية في أنشطة صندوق مكافحة الإدمان، والذي أتاح الخدمات التالية: