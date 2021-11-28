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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الأسمرات تستضيف الملتقى الحادى عشر لفنون المرأة

الملتقى الحادى عشر
الملتقى الحادى عشر لثقافة وفنون المرأة

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، الملتقى الحادى عشر لثقافة وفنون المرأة ضمن مشروع "أهل مصر" للمرأة.

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يستضيف فتيات من "حلايب وشلاتين، الوادى الجديد، مطروح، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، القاهرة " الأسمرات"، وتنفذه الإدارة العامة لثقافة المرأة بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى ويستمر حتى الأول من ديسمبر القادم، بقصر ثقافة الأسمرات. 

تفقدت رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورش الملتقى، ورحبت بفتيات المحافظات، ووجهت الشكر لكل من ساهم فى نجاح الملتقى، كما استمرت ورشة الطباعة حيث بدأ المتدربون فى استخدام الصبغات على المفارش والتيشرتات بتداخلات فى الألوان لعمل التأثيرات المختلفة بمشاركة إيمان أحمد، بجانب ورشة الديكوباج مع المدربة دعاء طلعت، وتم فيها عمل الصوانى التى تتميز بالرسومات الشعبية والمودرن والبراويز التى تحمل الطابع المودرن.

استكملت المدربة سماح فاروق ورشة الخيامية بعمل خداديات فرعونية، مودرن، وطباعة المفارش، بالإضافة إلى ورشة الريزين تم خلالها دمج الالوان الشفافة والمعتمه وتداخل الألوان مع بعضها بمشاركة أمل أحمد. 

كما استكملت ورشة الحلى التراث مصر القديمة" مع ليلى مهران، بجانب ورشة الونيدو، التى تضمنت مجموعة من التدريبات النفسية، والحركية لتعزيز الثقة بالنفس ومواجهة جميع المخاوف النفسية، ودفاع عن النفس في حالة اي خطر خارجي.

وتركزت التدريبات علي سبل مواجهة ظاهرة التحرش، وفى نهاية الورشة تم تدريب كل فتاة علي كسر خشبة كنجاح لهى ورمزية للتغلب على جميع الصعاب، بمشاركة  د. أمنية عبدا لعال، وذلك بالتعاون مع مؤسسة يارو.

عقدت ورش المسرح التى تضمنت محاضرة عن كيفية التعامل مع الشخصية الممثلة، وكيفية التحضير ليها، وعمل تدريبات على الحركة، وتدريبات بسيطة للارتجال، وبروفة على المشهد الأول للمسرحية.

 بينما أقيمت ندوة بعنوان "كيفية التأهيل لسوق العمل" أوضحت خلالها د. إيفا وليم أن التأهيل لسوق العمل يبدأ من اول اختيار المجال أو الدراسة التي نبدأها ومراعاة الشغف للعمل، الذي نقوم به تزامنا مع ملاحظة احتياجات سوق العمل والبحث عن فرص للتميز.

كما قامت بتعريف أحدث الطرق لإعداد ا لسيرة الذاتية، وإجراء مقابلات شخصية ناجحة من حيث الملابس ولغة الجسد وطريقة الإجابة عن الأسئلة المختلفة بشكل احترافي، واختتم اليوم بجولة حرة على ضفاف النيل مع جميع الفتيات.

مصر جنوب سيناء شمال سيناء قصور الثقافة وزارة الثقافة الوادى الجديد التحرش مصر القديمة المرأة المصرية الأسمرات

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