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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تواصل عقد دورات تدريبية عن إدارة الموارد البشرية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان دورة تدريبية في التنمية البشرية تحت عنوان: "تدريب المدربين TOT.. إدارة الموارد البشريةHRM" ، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.

وتتضمن الدورة التدريبية التي تعقد بعنوان "تدريب المدربين TOT مناقشة مجموعة من المحاور حول مفهوم ومميزات العملية التدريبية، فلسفة التدريب، والفرق بين التدريب والتعليم، ومهارات الاتصال الفعال، وتصميم وإعداد الحقيبة التدريبية، وكيفية إعداد المادة العلمية، أساليب التدريب، مهارات الألعاب التدريبية، فنون العرض واللقاء، وإدارة الجلسات التدريبية، وأساليب التدريب، وانماط الشخصيات، وعلاج الخوف والقلق وعلاج الأفكار الهدامة، والتفكير الإبداعي وتصميم البرامج التدريبية.

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كما تتضمن الدورة التدريبية التي تعقد بعنوان "إدارة الموارد البشرية" تعريف إدارة الموارد البشرية ومفهومها والاتجاهات الحديثة في الإدارة، و استقطاب الكفاءات والتدريب الفعال للموظفين وتحديد الاحتياجات التدريبية ومجالات إدارة التنمية البشرية، وعمليات اختبار الموظفين ومقابلات التعيين الاحترافية، وصفات مدير الموارد البشرية والقيادة الفعالة لإدارة الموارد البشرية، وأساليب التواصل الوظيفي، والتخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية والوصف الوظيفي، وأساليب التواصل الوظيفي ، و معايير قياس أداء الموظفين ودور تقييم الأداء في تطوير الموارد البشرية.

ويشرف على تقديم وتنفيذ هذه الدورات الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ ياسر محمد مدير وحدة برامج التنمية البشرية، تعقد فعاليات الدورة التدريبية في تمام الساعة التاسعة صباحا خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ وحتى يوم الأربعاء الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ بمدرج ٨ أ بالحرم الجامعى بعين حلوان. 

جامعة حلوان وحدة برامج التنمية البشرية تدريب المدربين TOT إدارة الموارد البشريةHRM TOT الدورة التدريبية إدارة الموارد البشرية اخبار التعليم

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