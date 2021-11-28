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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة 189 متهما بالاستيلاء على7 ملايين جنيه من أموال التأمينات .. اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير أحمد زكى وأمانة سر خالد إسماعيل،اليوم الأحد، محاكمة 189 متهما بينهم 11 موظفا بالتأمينات الاجتماعية بالزقازيق.

تعود أحداث القضية رقم 6069 لسنة 2021 جنايات قسم ثان الزقازيق،  والمقيدة رقم 7 لسنة 2021 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة، عندما أحال المستشار السيد الحسينى،  المحامى العام لنيابة الأموال العامة استئناف المنصورة، 189 شخصا بينهم 11 موظفا بمكتب التأمينات الاجتماعية بالزقازيق، لمحكمة الجنايات.

تبين من أمر الإحالة قيام المتهمين من الأول إلى الحادى عشر بصفتهم موظفين عموميين موظفى بمكتب التأمينات بالزقازيق ومسئولة إدخال ومراجعة البيانات  على منظومة الحاسب الآلى فى الفترة من عام 2009 إلى 2017 ، سهلوا للمتهمين من 14 وحتى 189  بغير وجه حق وبنية التملك على أموال تقدر ب7 ملايين جنيه وهى أموال مملوكة لجهة عملهم، بأن اصطنعوا  استمارات اشتراك مؤمن عليه وإخطار انتهاء اشتراك مؤمن عليه س1 وس6،  للمتهمين من 14 وحتى 189 يفيد استحقاقهم لصرف مبالغ معاشات من صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص التابع لجهة عملهم.

 وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية والكترونية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وأفادت تحريات الرقابة الإدارية صحة الواقعة وقيام المتهمين بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات‪.

محكمة محاكمة 189 متهما الزقازيق التأمينات لتأمينات الاجتماعية

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