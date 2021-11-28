بأسهل الخطوات .. طريقة عمل عجة بالخضار

عجة بالخضار من الأطباق الجانبية التي يمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات أيضا، كما يتميز هذا الطبق بمكوناته الغنية بالعناصر الغذائية.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل عجة بالخضار.

مقادير عجة بالخضار



بيض

بصل مفروم

ثوم مفروم

طماطم مفرومة

1 كيلو بطاطس مكعبات محمرة

نصف كوب دقيق

بقدونس مفروم

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

فلفل أسود

زيت

بابريكا

ملح



طريقة تحضير عجة بالخضار



- يخلط البيض مع الدقيق والبيكنج بودر والبصل والطماطم والبطاطس والثوم والبابريكا والملح والفلفل الأسود

- يوضع الخليط فى بايركس مدهون بالزيت

- توضع فى الفرن حتى تمام النضج

- تزين بالبقدونس المفروم وتقدم