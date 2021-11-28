على نغمات شيرين عبدالوهاب .. ياسمين رئيس تشارك متابعيها بصور لها

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، فيديو يحتى على مجموعة صور لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.

وعلقت ياسمين رئيس “ #شيرين_عبدالوهاب ❤️ ”.

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس مسلسل 60 دقيقة، من بطولة محمود نصر، وشيرين رضا، وخالد كمال، وفاطمة النبوي، ومها نصار، وأحمد كشك، وبمشاركة سوسن بدر، وأحمد رزق، وحنان يوسف، وأحمد الرافعي، ومروة الأزلي وآخرين، وهو من تأليف محمد هشام عبيّة وإخراج مريم أحمدي.



وشاركت ياسمين خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجوم: مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، وعمرو عبد الجليل وغيرهم.https://www.instagram.com/reel/CWzRWf1IERv/?utm_source=ig_web_copy_link