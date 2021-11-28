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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 1279 طن بضائع و390 شاحنة و98 سيارة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1279 طن بضائع عامة ومتنوعة، و390 شاحنة و98 سيارة.

وشملت حركة الصادرات 711 طن بضائع عامة، و195 شاحنة، و16 سيارة ملاكي، كما شملت حركة الواردات568 طن بضائع عامة، و195 شاحنة، و82 سيارة، ويتواجد 10  سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة “بوسيدن إكسبريس” بحمولة 97 شاحنة و80 سيارة ملاكي، والسفينة “الحرية” بحمولة 53 شاحنة، وتمت مغادرة السفينة “أمل” بحمولة 79 شاحنة، والسفينة “دليلة” بحمولة 77 شاحنة و 15 ملاكي، واستقبل ميناء نويبع السفينة “سيناء”، كما تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 568 طنا و2 ملاكي، وتصدير 39 شاحنة بحمولة 711 طنا و1 سيارة ملاكي، وتم مغادرة ميناء السويس السفينة KING ARS فارغة متجهة إلى الإمارات.

فى سياق آخر، أكد الدكتور أحمد القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، أن جمارك ميناء سفاجا البحري تمكنت من إنهاء تكدس الشاحنات بالميناء وعودة العمل بشكل يومي منتظم بعد انتهاء تدريب المستخلصين والمستوردين على منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» و«mts» التي تم تطبيقها إلزاميًا اعتبارًا من أول من أكتوبر الماضى، حيث تم تقليص زمن الإفراج الجمركي لساعات قليلة، وخفض تكلفة عملية الاستيراد، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، كما تم التنسبق مع مختلف أجهزة مجتمع الميناء وهيئة موانئ البحر الأحمر، ودعم الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لتطوير مصلحة الجمارك.

وكشف القرنشاوي عن موافقة وكيل أول وزارة المالية الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، على قيام جمارك سفاجا بتكليف فريق عمل من مصلحة الجمارك من عدة مناطق لتدريب الموظفين والمستخلصين والتوكيلات الملاحية وأصحاب الشأن بسفاجا على التعامل مع منظومة النافذة الجديدة من خلال ورش عمل ودورات تدريبية أون لاين، وتكليف فريق دعم فني للمساعدة في إدراج البيانات بالمنظومة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي.

وأوضح القرنشاوي أن العمل بميناء سفاجا لا توجد به رحلات طويلة المدة مثل باقي الموانئ والعين السخنة، حيث تستغرق الرحلة من ميناء ضبا السعودى إلى ميناء سفاجا من ٧ إلى ٨ ساعات ويمكن للعبارة أن تقوم برحلتين في اليوم الواحد، وأن الشاحنات القادمة تأتي على متن رحلات العبارات اليومية من الموانئ السعودية وتتراوح من ١٥٠ إلى ٢٠٠ شاحنة يوميا.

كان ميناء سفاجا البحري شهد تكدس نحو ١٢٠٠ شاحنة ومبرد خلال الأيام الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق للشحنات والبضائع المستوردة لعدم التسجيل على المنظومة الجديدة، وتدخلت الجمارك وتم إنهاء التكدس وعاد العمل بشكل منتظم بالميناء.

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