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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استمرار امتحانات الميدتيرم في كليات جامعة القاهرة.. ارتداء الكمامات والتطعيم شرط أساسي للحضور .. والإعلام أونلاين عبر المنصة الإلكترونية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

عميد آثار القاهرة يكشف عن شرطين لـ دخول امتحانات الميدتيرم 

سياسة واقتصاد القاهرة تنتهى غدا من الامتحانات 

 

تستمر جامعة القاهرة حتى الآن فى امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الأول ، فهناك بعض الكليات تعقد الامتحانات اونلاين والبعض الآخر حضوريا بالكلية .

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن إجراءات احترازية متبعه لامتحانات الميدتيرم الخاص بالفصل الدراسى الأول لعام 2021-2022 . 

وقال الدكتور أحمد رجب ، على الطلاب ارتداء الكمامات قبل الدخول إلى اللجان ، بالإضافة إلى إحضار شهادات التطعيم حيث أن ارتداء الكمامات والتطعيم شرط أساسي لحضور امتحان الميد تيرم بالكلية.

وأضاف " رجب "  أن مدة الامتحان  40 دقيقة تليها 20 دقيقة تعقيم ، مؤكدا على أن الامتحان عبارة عن  20 سؤال عليهم 20 درجة 10 أسئلة اختيار من متعدد اولا ترقيم من 1 إلى 10 .

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة ، عن موعد انتهاء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الأول . 

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، إن الكلية قد بدأت امتحانات الميديترم يوم الأحد الموافق 21 من نوفمبر و سوف تنتهى يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر وسط إجراءات احترازية.

على الجانب الآخر ، أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة عن انطلاق امتحانات الميدتيرم لطلاب للفرق الدراسية الثانية والثالثة والرابعة . 

ونوهت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن بدء اختبارات الميدتيرم أمس وحتى يوم الخميس الموافق 2 من ديسمبر القادم . 

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أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، انطلاق امتحانات الميدتيرم للعام الدراسي الحالي وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت الامتحانات بكليات الجامعة وتستمر حتى 25 نوفمبر الجاري.

ونظمت الجامعة امتحانات الميدتيرم على 4 مجموعات تبدأ من التاسعة صباحا وحتي الرابعة عصرا وذلك تفادي لحالات الزحام والتكدس والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين الطلاب  وطبقا لمعايير الإجراءات الاحترازية.

ووجه الدكتور الخشت، عمداء الكليات بتشكيل لجنة عليا بكل كلية تحت إشراف العمداء ووكلاء الكلية لشؤون التعليم والطلاب، لمتابعة أعمال امتحانات الميدتيرم والمقرر انطلاقها في كافة الكليات تباعا ووفقا الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول.

وأكد الدكتور الخشت، أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لن يتم السماح للطلاب غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا أو تقديم تحليل pcr  من دخول الامتحانات سواء الميدتيرم أو الفصل الدراسي الاول، مشيرا إلي أن التطعيم ضد كورونا حماية للطالب والمجتمع الجامعي وضمان لاستمرار العملية التعليمية واستكمال العام الدراسي.

من جانب آخر استقبلت جامعة القاهرة وفدا من طلاب مدارس المتفوقين "stem" ضم 40 طالب وطالبة في زيارة لكلية العلوم وذلك في إطار انفتاح الجامعة علي المجتمع، وتم شرح أقسام الكلية المختلفة وطبيعة الدراسة وكيفية تأثير كليات العلوم علي المجتمع والمساهمة في الاقتصاد القائم علي المعرفة، في الوقت نفسه قام قسم الجيوفيزياء بكلية العلوم بتنظيم رحلة علمية إلى منطقة المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية وضمت الرحلة 9 من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين.

وأكد الدكتور محمد الخشت على أن الرحلة العلمية تأتي ضمن اهتمام الجامعة بإعداد الدراسات الجيولوجية والجيوبيئية الشاملة والثروة المعدنية باستخدام التقنيات العلمية الحديثة وبما يساعد في جهود التنمية التي تعمل عليها الدولة المصرية.
 

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