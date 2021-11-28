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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يتفقد الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجري الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة ماراثون الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بعدد من الكليات يرافقه الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب ، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق ، والدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفيلي عميد كلية الفنون التطبيقية ، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة ، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية.

اطمأن رئيس الجامعة خلال جولته التي شملت كليات الحقوق ، والفنون التطبيقية ، والتجارة ، والآداب على سير العملية الانتخابية دون أي معوقات تواجه الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة أن انتخابات الاتحادات تفرز نخبة سياسية واعدة كنموذج عملي للديمقراطية في التعبير عن الرأي والرأي الآخر ، مشيرا الى اننا لاحظنا خلال الجولة إقبال طلاب الجامعة على المشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية ، التي تعتبر الطريق السليم والشرعي لتكوين نخبة سياسية مستنيرة تستطيع قيادة العمل السياسي والاجتماعي في المستقبل.

وأشار الدكتور جمال سوسة إلى أن الجامعة تؤكد دائما على الالتزام بالأعراف والتقاليد الجامعية،  وعدم رفع أي شعارات حزبية أو دينية ، والتشديد على معاقبة كل من يخالف هذه التعليمات و ذلك لتوفير الظروف النزيهة والديمقراطية لخروج الانتخابات في أفضل صورة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الانتخابات الطلابية تفرز قيادات شبابية طموحة تمتلك من الخبرة مايؤهلها إلى أن تتبوأ مناصب قيادية بعد التخرج من الجامعة وتحقيق نجاحات فى شتى المجالات الحياتية.
من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان 913 طالبا وطالبة يتنافسون على انتخابات الاتحادات الطلابية علي مستوى 16 كلية من كليات الجامعة ، مشيرا  إلى أنه تم أيضا تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل أية عقبات تواجه الطلاب.

وأشار سمير الى أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب لإجراء الانتخابات الطلابية وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة بين الجميع، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة وفى حيادية كاملة.

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